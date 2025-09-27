Nadie es más nítido que Iñaki López al desmontar la incendiaria frase de Garamendi sobre Alcaraz

Iñaki López no se ha mordido la lengua en la última emisión de 'Más Vale Tarde' a la hora de responder al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, después de sus palabras sobre la reducción de la jornada laboral. Garamendi no está a favor de la medida propuesta por Yolanda Díaz de recortar a 37,5 las horas de trabajo semanal.

Aunque lo más polémico fue cuando el presidente de los empresarios comparó a los trabajadores con los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. "¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana?", preguntó hace unos días Garamendi en un Foro de empresarios. Y él mismo respondió: "No, es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas". Ante el mensaje de "trabajar menos para vivir mejor", según él es necesario "fomentar la cultura del esfuerzo".

Iñaki López, muy crítico con las palabras de Garamendi sobre los trabajadores

Esta comparativa ha generado infinidad de reacciones. Aunque una de las más contundentes ha sido la de Iñaki López. Al presentador de 'Más Vale Tarde' no le extraña demasiado estas palabras del presidente de la CEOE, ya que, "los empresarios siempre se han quejado con las subidas del salario mínimo, con las bajas laborales…". "Cada vez que se incrementan los derechos de los trabajadores, los empresarios siempre se han quejado", añadió.

Por su parte, Pedro Águeda también ha criticado estas declaraciones en el programa de La Sexta: "El problema es que el representante de los empresarios da cuenta de cómo muchos de ellos están tan alejados de la realidad. Seguro que a cualquiera de las personas que se suben todas las mañanas en un andamio o las que trabajan en el campo les encantaría pasar muchas horas jugando al tenis, entrenando duro. No se puede hacer esa analogía".

"Es un poco preocupante que los empresarios, o su portavoz, piensen así. Asusta y nos tiene que mantener alerta de los separados que tienen que estar de las decisiones que tomen los gobiernos porque no tienen nunca el interés de la clase trabajadora", lamenta el periodista.

Además, pese a que la economía española continúa creciendo, los empresarios siguen criticando las reformas propuestas por el Ministerio del Trabajo liderado por Yolanda Díaz. "El país sigue creciendo, pero quejarse es lo primero", sentenció Iñaki López. El Congreso, con los votos en contra de PP, Junts y Vox ha impedido que la reducción de la jornada laboral salga adelante.