EXCLUSIVA | Pelayo Díaz habla de Bárbara Rey y el reto de 'Bailando con las Estrellas': "Los egos hay que dejarlos en la puerta"

La segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' ha arrancado líder de audiencia y con un elenco de lujo. Entre los rostros más comentados de esta edición destaca Pelayo Díaz, que se suma al jurado para aportar su mirada fresca y crítica sobre las coreografías de los concursantes. Su fichaje ha generado expectación, especialmente después de su paso por 'Supervivientes 2025', donde mostró su lado más humano y a la vez combativo.

El estilista y creador de contenido llega al talent show con la promesa de ser exigente, pero también constructivo, algo que ya ha dejado claro en sus primeras valoraciones. Su experiencia en el mundo de la moda y el entretenimiento lo convierten en una voz autorizada para evaluar el carisma y la presencia escénica de los concursantes, un factor tan importante como la técnica en este tipo de competiciones.

Ahora, el regreso mediático de Pelayo Díaz también ha traído de vuelta una polémica que marcó su paso por 'MasterChef Celebrity'. En el programa de RTVE, tuvo varios encontronazos con Rivers a lo largo del concurso, que se convirtieron en tramas y que dieron mucho que hablar en redes sociales. Sin embargo, este conflicto parece no haberse resuelto y hemos preguntado en exclusiva a Pelayo Díaz en esta entrevista sobre el punto en el que está su relación con la influencer.

Hola, Pelayo, ¿cómo estas?

Muy bien, muy emocionado con esta nueva etapa de jurado. Espero dar la talla y muy contento.

No se te ha ido todavía mucho el moreno de Honduras.

A ver, mira, yo llegué de Honduras diciendo que no, que este verano no iba a pisar una playa, me daba igual, iba a estar en la ciudad y ver a mi familia, pero el verano es para disfrutarlo, en la playita, en la costa. Y bueno, pues sí, un poco al sol, porque luego al final te da como rabia. Estoy moreno, me daba como rabia que se me fuera, así que lo he estirado ahí como he podido.

Pasas de ser juzgado a un concurso en el que vas a ser jurado. Lo fuiste en el pasado con 'Cámbiame', donde todos te conocimos ¿Cómo afrontas este nuevo reto?

Pues con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad. No quiero ser parte de un jurado duro, ni que le asuste a los participantes, porque yo admiro muchísimo lo que están haciendo. Creo que tiene un valor increíble, que muestran esta vulnerabilidad, ponerte a aprender algo nuevo, algunos a una edad, algunos son más mayores que otros, pero al final están todos aprendiendo algo nuevo, lo valoro muchísimo y al final yo creo que lo que a mí me va a llegar es el nivel de esfuerzo. No tanto lo bien o mal que lo hagan, sino cuánto se están dejando la piel.

Tú no eres San Pelayo precisamente. ¿Qué pasaría si Bárbara Rey empieza a decir: "No me apetece mucho currármelo, que me lo den". ¿Qué le dirías?

Por muy Bárbara Rey que seas, aquí están todos en igualdad de condiciones, tienen que estar currándoselo a tope, tienen que ensayar un montón, porque al final yo también he estado en su piel. Yo también he participado en 'Bailando con las estrellas' y sé lo duro que son las extensas horas de ensayos, y al final aquí los egos los tenemos que dejar todos, el primero yo, en la puerta. Aquí venimos a disfrutar, a entregarnos al baile, a entregarnos también a la audiencia, que creo que si nosotros lo pasamos bien, también lo pasará bien la audiencia, que eso para mí es siempre el lema cuando hago cualquier programa y que se lo curren todos por igual.

O sea que Pelayo se atreve si le tiene que poner un 0 a Bárbara Rey.

Si hay que poner a la gente en su sitio, normalmente se le pone.

Pero hablamos de Bárbara. Sabemos cómo es Bárbara, es una leona.

Te voy a decir una cosa. Yo creo que la gente que más va de leona o la gente que más creemos que es indomable, al final esconde el querer ser escuchado, el querer ser querido, yo te hablo desde mi punto de vista, que es en realidad lo que me pasa, y la gente cree que eres duro, frío o distante, cuando en realidad igual lo que tienes es que eres un poco introvertido o te da vergüenza lo que estás haciendo. Igual Bárbara, lo que tiene es más presión porque ella piensa o puede sentir que la gente la conoce más, ha triunfado siempre, lo ha dado todo y el verse tan vulnerable… igual eso hace que saque su genio, pero yo creo que vendría desde ahí, así que igual hay que darle más abracitos que los demás.

¿Cómo ha sido este verano tras 'Supervivientes'? ¿Has hablado con Montoya? ¿Os habéis ido de vacaciones juntos?

No, la verdad que ha sido un verano maravilloso. Lo recordaré siempre como el verano en el que recibí el mayor amor del público. Allá donde fuera siempre había alguien que había visto 'Supervivientes' o que le había gustado mi actitud o que había encontrado inspirador, que eso fue de las cosas que más me gustaron y las que me dijeron, que les había inspirado a tomar decisiones o a hacer cosas que no se atrevían. De hecho, incluso en Estambul, que estuve de vacaciones haciendo cola para ver la Mezquita Azul, me pararon. Yo estaba haciendo un tour turístico y toda la gente del tour estaba en plan: "¿Eres famoso?". Y yo decía: "Bueno, no, acabo de salir de un reality en España". O sea, que hasta en Estambul la gente alabó mi paso por 'Supervivientes'. Ha sido maravilloso darme cuenta de que no me equivoqué yendo. Aprendí muchísimo allí y aprendí muchísimo fuera.

Cuando pasan meses de un reality tan intenso en el que has tenido enemistades televisivas, no sé si, eso se queda ahí o tú todavía no te podrías sentar a tomar un café con Montoya o con Carmen Alcayde.

No, pero te digo por qué. No porque queden cosas pendientes ni porque sea rencoroso, sino porque nos unió un programa de televisión y eso es lo único que tenemos en común y yo no tendría nada de lo que hablar con ellos tomando un café. Prefiero emplear mi tiempo en mis amigos, en mi familia y si no es mi trabajo, pero no tengo nada que tomarme con ellos y no hay malos rollos. Les deseo que les vaya muy bien. Nuestro punto de conexión ha sido el concurso, pero se ha acabado y ahí se acaba.

Podría haber pasado que Montoya fuera bailarín en 'Bailando con las estrellas'.

Sería demasiado endogámico todo en Mediaset. Creo que lo que mola es que cada programa tiene su esencia, sus personajes, sus enfrentamientos. Yo creo que ya esa etapa se ha quedado ahí y él, como bien ha dicho, se va a dedicar a la música.

¿Lo vas a escuchar?

No, no, no. No creo que me salga ni en la lupita ni en ningún lado.

¿Qué ha pasado este verano con Rivers? Que se ha vuelto a oír vuestros nombres por lo que pasó en 'Masterchef'?

Nada, no.

He leído que había renacido, por así decirte, el pique que tuvisteis en 'Masterchef Celebrity'. No sé si había habido alguna pulla de ti hacia ella o al revés

Pues de mí hacia ella no, la verdad, que yo siento si sigo en sus pensamientos, le he debido de dejar huella, pero no, yo la verdad que no le he dedicado ninguna pulla, le deseo que le vaya muy bien. Creo que la gente también cuando acaba un programa tiene que saber lo que es un trabajo, lo que es un programa de televisión, tenemos que hacer contenido, tenemos que entregarnos, tenemos que hacer tramas. No digo que en un programa tú falsees ni nada, pero lo que pase en un programa, por lo menos yo lo vivo así, se queda ahí. Yo cuando salgo por la puerta del estudio, afortunadamente tengo muchísimas cosas en las que preocuparme y muchísima vida de la que disfrutar, y un año después de un programa de televisión, ni mando indirectas, ni me acuerdo de gente con la que no he tenido tanto feeling.

¿Con quién te irías antes de viaje: con Montoya o con Rivers?

Uf, creo que me prefiero quedar trabajando. Te puedo asegurar que no me iría de viaje con ninguno de los dos.

¿En qué punto quedó la cosa con Marina?

Yo me enteré cuando acabó el programa que ella tenía un problema conmigo, la verdad, por lo que había pasado dentro. Sí, o sea, al final, me da pena hablar esto contigo porque, evidentemente, de lo que estamos hablando ahora que me estás preguntando, va a salir una noticia y tendremos que volver a escuchar lo que ha pasado, pero la verdad que es muy peligroso lo que ella hizo. Es decir, lanzar dudas sobre que alguien te ha hecho bullying en un programa de televisión es declarar que esa productora permitió el bullying y, de hecho, no voy a dar nombres, pero directivos de esa productora no estaban nada contentos con esas declaraciones. Primero, porque eran falsas y, segundo, porque si hubieran sido verídicas, no lo hubieran permitido y me hubieran sacado. Y es muy peligroso lanzar ese tipo de declaraciones. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y tenerlo todo muy documentado. Y, sobre todo, tener mucho cuidado. Que también entiendo que cuando se edita un programa las cosas pueden parecer de una manera. Al final, es un programa de televisión, no hay que tomárselo tampoco... No estamos operando a corazón abierto, afortunadamente, estamos haciendo programas de entretenimiento y hay que saber dónde está cada uno.

Pelayo, lo que está claro es que tú sí que vas a poner a cada uno en su lugar, en 'Bailando con las estrellas', te deseamos toda la suerte del mundo y que lo afrontes de la mejor manera

No os lo perdáis, los sábados en directo en Telecinco.