Entrevista: Adara Molinero regresa a 'Supervivientes' "en otro momento vital" y señala a sus compañeros favoritos

La aventura más extrema de la televisión regresa con más fuerza que nunca. 'Supervivientes All Stars' estrena su segunda edición reuniendo a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato. Playa, hambre, retos y alianzas marcarán una temporada que promete emociones fuertes y giros inesperados, con la supervivencia como única ley en uno de los realities más seguidos del país.

Entre los regresos más esperados está el de Adara Molinero, una de las concursantes más carismáticas y polémicas que ha pisado la isla. Su paso por la anterior edición fue breve, ya que decidió abandonar en la primera gala tras una reacción alérgica, pero aun así dejó huella por su capacidad para generar momentos televisivos únicos y por una personalidad arrolladora que no dejó indiferente a nadie. Ahora, la madrileña vuelve dispuesta a demostrar que su nombre sigue siendo sinónimo de espectáculo.

Adara afronta esta segunda oportunidad en 'Supervivientes All Stars' con una mezcla de ilusión y estrategia. Consciente de la enorme expectación que genera su regreso, asegura que llega “más fuerte que nunca” y con ganas de superar sus propios límites. Su capacidad de resistencia física y emocional será puesta a prueba en un entorno donde cada gesto cuenta y donde las alianzas pueden ser tan decisivas como la fuerza para conseguir alimento.

Con ella y el resto de participantes, Telecinco confía en repetir el éxito de la primera edición, que ya marcó grandes datos de audiencia. La convivencia en condiciones extremas y las inevitables tensiones prometen convertir a esta temporada en un fenómeno televisivo, donde los seguidores vivirán cada expulsión, cada recompensa y cada conflicto como si fueran parte de la aventura.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Adara Molinero, durante la celebración del Festval de Vitoria al que ha acudido este medio.

Adara, segundo año consecutivo que te vemos en Vitoria, ¿cómo estás?

ADARA - Muy bien, muy contenta, feliz.

Se presenta la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tú estuviste en la primera edición. ¿Cómo sería un segundo paso?

ADARA - Pues yo creo que increíble.

Mejorarías mucho con respecto al año pasado.

ADARA - Sí, porque estoy en otro momento vital, entonces en suponer pues yo creo que será totalmente diferente.

En este año habrás pensado mucho en todo lo que pasaste allí, que fueron unos días, entiendo, muy duros.

ADARA - Pensé mucho, me sentí muy culpable, me machaqué. Te lo confieso, me sentí fracasada, que es al final el mensaje que me mandaba a la cabeza, pero yo sentía que había mucho más detrás. Entonces, cambié de psicóloga, empecé con otra psicóloga y he evolucionado muchísimo como persona. Siento como que ha muerto una parte de mí, ¿sabes? Sí, y que he crecido mucho.

Entonces, ¿una segunda vez de Adara en un 'All Stars' sería totalmente diferente porque has dejado atrás a esa Adara del pasado?

ADARA - Sí. Es que ha cambiado todo en mi vida. Como soy otra persona, soy más segura, ya no me importa tanto lo que opine la gente de mí.

¿El año pasado te afectaron algunas críticas que hubo al principio?

ADARA - No, no fueron las críticas, sino sentí como que se me metía mucha presión. En el 'All Star' el mensaje que te llega es que tienes que ser mejor todavía de lo que ya habías hecho en el edición anterior. Es que no pasó ni un año, pasaron ocho meses.

Entonces, la presión y el mensaje continuo de: "Tienes que hacerlo mejor, tienes que superarte". Y yo dije: "No puedo" y ellos intentaban que hiciera algo, pero yo no era yo y yo sentía que tenía que ser yo, como soy, imperfecta.

Yo creo que todos vivimos ese agobio de cuando te estaban presionando para que te quedaras. ¿Cambiará mucho la Adara de ahora con la del primer 'All Stars'?

ADARA - De cabeza sí, estoy más fuerte todavía que el primero.

¿Qué te parece este casting?

ADARA - Pues me parece muy guay. Es un popurrí de personalidades, algo poco inesperado.

¿Quién te cae mejor o es tu favorito?

ADARA - Pues mi madre, pero también Gloria Camila me cae muy bien, Tony también. Y los demás, bueno, habría que verlo.

Veremos a ver qué tal evoluciona este segundo 'All Stars', sobre todo en un momento duro para Telecinco en cuanto a audiencias. ¿Cómo definirías tú este formato de Telecinco?

ADARA - 'Supervivientes' ha sido uno de los formatos favoritos siempre. A la gente le encanta.