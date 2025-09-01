Ya es oficial: Adara Molinero, el as que se guardaba 'Supervivientes All Stars 2' para cerrar su casting

El FesTVal de Vitoria 2025 ha dejado una de las grandes sorpresas televisivas de la temporada: Adara Molinero regresa a Honduras y se suma al casting de Supervivientes: All Stars 2 como la concursante número 14.

Ganadora de Gran Hermano VIP 7 y finalista de Supervivientes 2023, Adara es uno de los nombres más potentes del universo reality, y su incorporación promete una edición cargada de emoción, estrategia y rivalidad.

💥¡BOMBAZO💥en el @FesTVal! Adara se convierte en la concursante 14 de S|V All Stars 2025. El jueves, GRAN ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/qAi8XPYpgY — Mediaset España (@mediasetcom) September 1, 2025

La noticia se ha dado a conocer hoy en la presentación de la segunda temporada del programa en el marco del FesTVal de Vitoria. La nueva edición, que se estrenará este jueves 4 de septiembre, promete elevar el nivel de estrategia, emoción y resistencia en uno de los realities más emblemáticos de la televisión española.

"Supervivientes es un súper formato, un súper programa”

En el acto de presentación, Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, puso en valor el fenómeno televisivo que supone el reality: "Supervivientes es un súper formato, es un súper programa. Gracias al resultado extraordinario de la edición anterior, se ha ganado un programa con identidad propia y su propia autonomía".

Carullo destacó también el trabajo detrás de las cámaras: "Este programa es posible gracias al gran esfuerzo de los concursantes y del equipo y la productora que hacen posible que un formato de estas características pueda disfrutarse".

El directivo confirmó además que esta edición contará con tres galas semanales —martes, jueves y domingo—, resúmenes diarios en access prime time y un previo especial los domingos en Infinity.

Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), adelantó una temporada llena de retos: "Es un programa que se graba en situaciones muy complicadas y difíciles. Es un trabajo duro pero muy gratificante. Nos estamos esforzando en tener muchas novedades y en sorprender al espectador y a los concursantes".

Entre las novedades que mencionó, destacan El altar del Poseidón y El triángulo de fuego, donde los concursantes expondrán problemas de convivencia y sufrirán penitencias. Además, añadió que se esperan más de 60 juegos a lo largo de la edición, entre la que se encuentra la Noria Infernal, presente desde el primer programa.

“Nos enfrentamos a lo desconocido porque serán tres galas en directo en otoño, una época complicada a nivel meteorológico. Esperamos muchas sorpresas, giros y entretenimiento".



Sandra Barneda, quien presentará una de las galas semanales, compartió su entusiasmo: "Supervivientes se merecía un All Stars porque es el único reality que nos pone la piel de gallina continuamente. Este programa me emociona hacerlo, me divierte, me río, lloro".

Sobre el casting, destacó: “Me gusta que sea un casting con concursantes que estuvieron hace tiempo. Si la vida ha cambiado para ellos, la isla y el programa también han cambiado".

Adara "Me he torturado y me he sentido una fracasada"

El elenco de esta edición reúne a figuras clave del reality: Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres, Sonia Monroy, Tony Spina, Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja, Iván González y Adara Molinero, quien se ha convertido en la concursante número 14.

Adara llega con cuentas pendientes tras su abandono el año pasado: "Me he torturado mucho y me he sentido muy fracasada tras el abandono del año pasado", confesó. “Tengo mucho carácter y soy muy impulsiva. Si se portan mal con mi madre, puedo sacar las garras. Cuando estás en esas condiciones, cambia todo tanto…" habla en relación a su próxima participación en el concurso. Además, añadió que "mi madre está tranquila y para mí la noria infernal es la peor prueba. Es muy desagradable el mareo".

Reacciones de los veteranos

En la presentación, varios de los supervivientes más icónicos compartieron sus vivencias. Alejandro Nieto: “Iría de nuevo a Supervivientes a pesar del miedo que tengo" mientras que Borja González dijo entre risas que “Yo lo tengo todo muy reciente y de momento no iría. Recuperar el ritmo de vida me ha costado.”

Por su parte, Marta Peñate añadió entre risas que "Después de ver lo que le espera a Tony me dan ganas de ir a por él. Ni por todo el oro del mundo volvería a Supervivientes".

Jorge Pérez confirmaba que la dureza del programa es real: "Si la primera edición fue dura, esta segunda espera ser más dura. La dureza es real, las situaciones son reales. Es un programa que no deja indiferente a nadie, por eso tiene el éxito que tiene".

La gran apuesta de Mediaset

Con esta segunda edición de All Stars, Telecinco refuerza su apuesta por el entretenimiento de gran formato, del que espera mucho de sus audiencias tras la débil situación por la que atraviesa el canal en estos momentos.

Al igual que en otras ocasiones, Jorge Javier Vázquez liderará la gala principal y Sandra Barneda estará al frente del debate de los domingos. Laura Madrueño repetirá como presentadora desde Honduras, conectando en directo con los Cayos Cochinos.

La cuenta atrás ya ha comenzado: el 4 de septiembre arranca la aventura.