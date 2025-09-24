El nuevo 'whodunit' de Prime Video con un protagonista de 'Anatomía de Grey' que va a dar que hablar

Aunque el verano ya ha quedado atrás, lamentablemente, aún hay series que quieren seguir recordándonos lo bien que se vive junto al mar, bajo el sol y con buen tiempo. Ya lo hizo la serie de 'La Novia', aunque claro, ahí teníamos a una suegra dispuesta a todo, y a una nuera más mala que nada. Y gracias a ello, se ha convertido en uno de los éxitos recientes de Prime Video. La plataforma de streaming ahora estrena otra serie también con buen tiempo y gente guapa a rabiar, 'Hotel Costiera', y llega este miércoles, 24 de septiembre con seis episodios. La pregunta es: ¿merece la pena?

'Hotel Costiera' nos presenta a Daniel De Luca, al que da vida Jesse Williams (que sonará, y mucho, a los fans de 'Anatomía de Grey' tras encarnar durante 15 años a uno de sus personajes más queridos, el doctor Jackson Avery). Es un ex-marine medio italiano que regresa a Italia, la tierra de su infancia, y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano. Todo parece salido de un libro de Agatha Christie, ¿verdad? La serie comienza como una historia procedimental. Es decir, un caso por capítulo, pero hay una trama principal subyacente que se va haciendo más y más importante, y acaba canibalizando toda la ficción.

El problema que evidencia esto es que la ficción no tiene muy claro hacia dónde ir y acaba quedándose en tierra de nadie. ¿Tiene humor? Sí, pero no todos los chistes acaban funcionando. ¿Tiene acción? También, pero poca y cero espectacular. ¿Tiene misterio? El mismo que una película de sobremesa. Ya hemos visto 'Hotel Costiera' decenas de veces y con un reparto mucho más carismático. Pero es indefensa. Tan indefensa que no deja ningún tipo de poso. Jesse Williams hace lo que puede con lo poco que le dan, pero claro, su belleza, al igual que el resto del reparto, o incluso la localización de la serie, hacen que que pasemos por alto que nada lleve a ningún lado.

Por momentos hay destellos de lo que podría haber sido: un 'The White Lotus' más ligero y desenfadado. Pero aquí no empatizamos con los personajes porque tampoco se les da mucha profundidad. Quizá el que mejor ha entendido el encargo es Sam Haygarth, que interpreta a Tancredi, uno de los amigos de Daniel, dispuesto a ayudarla en lo que haga falta en sus investigaciones. Perros secuestrados, esposas desaparecidas... Todo tiene cabida en esta mezcla de géneros que, pese a todos sus fallos, es muy fácil de ver. Precisamente por lo que hemos dicho: porque es indefensa a todos los niveles.

No hay prisa por verla entera, desde luego. Y tampoco tiene grandes problemas en la trama. Es decir, nada es demasiado serio como para asustar a los protagonistas. Si Prime Video quiere, tiene entre manos una ficción que puede durarle varias temporadas. Algo así como las series de misterio de COSMO, que siguen añadiendo casos en cada capítulo, y acabas cogiendo cariño al grupo protagonista. El problema es la falta de carisma de Jesse Williams, al menos para este tipo de producto. Y eso que él está también como productor ejecutivo.

Jesse Williams da vida a Daniel Da Luca en 'Hotel Costiera'.

"Me llegó como una idea temprana, algo esbozada en italiano y luego traducida al inglés. Era este concepto central creado por [el productor] Luca Bernabei, con Adam Bernstein llevándolo a cabo. Así que leí el material y me reuní con Adam. Realmente me encantó el mundo de la [serie]", comentó el actor para Variety, en la que es su primera serie tras 'Anatomía de Grey'. "Creo que me sentí muy atraído por este tipo que se había entregado por completo a algo en el ejército y que de repente se encuentra teniendo que empezar de nuevo. También es un personaje que pertenece a dos mundos".

"Actuar con acento italiano fue difícil para mí", siguió comentando en la entrevista. "Hay personas que tiene mucha facilidad para los idiomas. Admito que yo no. Así que simplemente estudié. Tuve un grupo de coaches realmente excelente. Hice un poco de trabajo antes de salir de EE. UU. para comenzar la preparación y tenía a alguien en el set en todo momento. Fue una combinación de, siendo honesto, aprender la sintaxis y algunas reglas básicas del idioma. Así que fue un trabajo hecho con cariño".