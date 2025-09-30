Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 1 de octubre: el macabro plan de Úrsula y un gran secreto

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se mostraba dolido con Luisa porque no confíe en él. Mientras, don Tomás amenazaba a Luisa con contar que ella es tan ladrona como él.

Rafael no cesaba en su plan para que Ana confiese lo que pasó la tarde en la que si hermano Julio murió y seguía presionando a la doncella para que revele toda la verdad y se pueda hacer justicia.

Tras el inesperado anuncio de la boda de Leonardo con Irene, ambos reaccionaban con lágrimas y en completo shock ante la atenta mirada de Bárbara, que no daba crédito a lo que está pasando. También José Luis se mostraba dolido con don Hernando por no haberle consultado el enlace entre sus hijos. Pero el conde no dudaba en hacerle una suculenta oferta al duque para que acepte dicho matrimonio.

Por otro lado, Rafael seguía advirtiendo a Adriana de lo que puede suponer que acepte la propuesta de su padre y le pedía que lo piense bien antes de tomar una decisión porque lo va a perder todo si le deja las tierras de Valle Salvaje a su padre. Pero ella le dejaba claro que está dispuesta a arriesgarse.

Úrsula le contaba a su tía Victoria su plan para deshacerse de Ana: la doncella irá al pueblo para llevar a cabo un recado pero no volverá pues cuando menos se lo espere será asesinada. Y su tía le solicitaba que extremen las precauciones para que no haya testigos de lo sucedido.

Y finalmente, Ana le pedía a Rafael tener una conversación privada entre ellos dos sin que nadie y sobre todo Úrsula les pudiera interrumpir para evitar que le impidieran hablar sin miedo. Y ella le dejaba claro que nunca debió aceptar lo que le propuso Úrsula y que fue ella quién le puso el veneno en la bebida de su hermano.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 30 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 266 de 'Valle Salvaje' del miércoles 1 de octubre

Adriana y Rafael en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa pide aclarar su acusación de robo a don Tomás cuando este se confiesa ante Alejo y Mercedes dejando claro que no se arrepiente y volvería a robar en ese comercio. Paralelamente, don Tomás sigue guardando el secreto del motivo que le ha traído al Valle.

José Luis le pide a Leonardo reunirse cuando regresen al Valle para comenzar los preparativos de su boda con Irene. Paralelamente habla con su hija para dejarle claro que no puede rechazar esta proposición pues provocaría un escándalo.

Mientras, Leonardo le asegura a Bárbara que no se va a casar con Irene, pero su amada le recuerda que sus padres siempre se han salido con la suya y que será muy difícil quitarles esta idea de la cabeza. Pero él le promete que lo va a solucionar.

Después de que Rafael le cuente a Adriana que Úrsula fue la asesina de Julio, la Salcedo se queda muy preocupada además le confiesa a Luisa que no deja de sentirse culpable porque podía haber evitado el funesto destino de Julio justo cuando Úrsula les interrumpe.

Por su parte, Úrsula le pide a Ana un nuevo favor mientras le deja claro a su tía que la bolsa de dinero que le ha dado a la doncella no es para su familia sino para que se la queden sus asesinos como recompensa por su cabeza.