Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 29 de septiembre: un plan de asesinato y un anuncio de boda

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le pedía a Mercedes que no quiere tener a don Tomás bajo su mismo techo porque es un truhan que va robando allá donde va y le advertía para que tenga mucho cuidado.

Victoria no se reprimía y le daba un tortazo a su sobrina Úrsula tras contarle que fue ella quién mató a Julio y ahora pretende que le ayude a ocultar su crimen. La joven le pedía desesperadamente ayuda. Tras enterarse además de que Ana le ayudó, Victoria instaba a su sobrina a que se deshaga de la doncella y la haga desaparecer por ser la única testigo de su asesinato.

Paralelamente, Victoria amenazaba con buscar a otro primer lacayo y a otra gobernanta después de que Martín no hiciera bien su trabajo con el vestido de la duquesa y de que Isabel no le avisara de lo sucedido.

Adriana no dudaba en preocuparse por Luisa al verla completamente nerviosa por la llegada de don Tomás después de que Alejo pillara a Luisa con el joven en su alcoba. Además, Adriana le informaba a Mercedes que se va a quedar una temporada en la Casa Pequeña.

Los padres de Leonardo le agradecían a José Luis y a Irene que hayan acudido a su fiesta. Por su lado, Bárbara se siente completamente aislada en la fiesta y no dudaba en mostrar su dolor ante Leonardo. Después, el joven les dejaba claro a sus padres lo que quiere a Bárbara. Tras ello, los marqueses anunciaban el compromiso de su hijo con Irene dejando a todos boquiabiertos.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 30 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 265 de 'Valle Salvaje' del martes 30 de septiembre

Alejo y Luisa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se muestra dolido con Luisa porque no confíe en él. Mientras, don Tomás le amenaza a Luisa con contar que ella es tan ladrona como él

Rafael no cesa en su plan para que Ana confiese lo que pasó la tarde en la que si hermano Julio murió y sigue presionando a la doncella para que revele toda la verdad y se pueda hacer justicia.

Tras el inesperado anuncio de la boda de Leonardo con Irene, ambos reaccionan con lágrimas y en completo shock ante la atenta mirada de Bárbara, que no da crédito a lo que está pasando. También José Luis se muestra dolido con don Hernando por no haberle consultado el enlace entre sus hijos. Pero el conde no duda en hacerle una suculenta oferta al duque para que acepte dicho matrimonio.

Por otro lado, Rafael sigue advirtiendo a Adriana de lo que puede suponer que acepte la propuesta de su padre y le pide que lo piense bien antes de tomar una decisión porque lo va a perder todo si le deja las tierras de Valle Salvaje a su padre. Pero ella le deja claro que está dispuesta a arriesgarse.

Úrsula le cuenta a sui tía Victoria su plan para deshacerse de Ana: la doncella irá al pueblo para llevar a cabo un recado pero no volverá pues cuando menos se lo espere será asesinada. Y su tía le pide que extremen las precauciones para que no haya testigos de lo sucedido.

Y finalmente, Ana le pide a Rafael tener una conversación privada entre ellos dos sin que nadie y sobre todo Úrsula les pueda interrumpir.