Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 29 de septiembre: Un plan de asesinato tras la verdad de Úrsula

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael le contaba a Adriana su última conversación con Úrsula en la que le aseguraba que le va a hacer pagar bien caro si no la deja en paz y le advertía de que tienen que tomar precauciones con ella.

Matilde no dudaba en decir que va a hacer todo lo posible para que Bárbara pueda acudir a la fiesta de los Montegrés con el vestido que quiere. Tras ver a la joven con el vestido tanto su hermana Adriana como Mercedes así como Irene se quedaban sin palabras.

Después de que fuera José Luis quién preguntara a Adriana y Rafael de quién es el bebé que espera la Salcedo, ahora es Alejo quién se atrevía a hacer la misma pregunta a su hermano provocando su malestar. Paralelamente, Adriana le dejaba claro a Mercedes que el padre de su hijo es Julio.

Isabel se preocupaba ante la desaparición de Martín y no dudaba en preguntar a Amadeo y Francisco si saben algo del joven. Tras ello, Martín le reprochaba a su amigo el mal lugar en el que le dejó ante la gobernanta y él le dejaba claro que no puede protegerle toda la vida y menos si no sabe de su paradero.

Luisa se ponía seria con su hermana Pepa y le advertía de que don Tomás es un simple invitado en la Casa Pequeña y que no podía estar compadreando con él porque lo único que hace es dejarla en mal lugar. Después, Luisa le pedía a Mercedes que tiene que expulsar a don Tomás de Valle Salvaje y para ello le contaba lo que le pasó con él en el pasado.

Rafael terminaba encarándose de nuevo con Úrsula y le acusaba de ser un completo monstruo que va a pagar por lo que hizo. Finalmente, Úrsula se derrumbaba con Victoria y le confesaba que ella mató a Julio.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 29 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 264 de 'Valle Salvaje' del lunes 29 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le pide a Mercedes que no quiere tener a don Tomás bajo su mismo techo porque es un truhan que va robando allá donde va y le advierte para que tenga mucho cuidado.

Victoria no se reprime y le da un tortazo a su sobrina Úrsula tras contarle que fue ella quién mató a Julio y ahora pretende que le ayude a ocultar su crimen. La joven le pide desesperadamente ayuda. Tras enterarse además de que Ana le ayudó, Victoria le pide a su sobrina que se deshaga de la doncella y la haga desaparecer por ser la única testigo de su asesinato.

Paralelamente, Victoria amenaza con buscar a otro primer lacayo y a otra gobernanta después de que Martín no hiciera bien su trabajo con el vestido de la duquesa y de que Isabel no le avisara de lo sucedido.

Adriana no duda en preocuparse por Luisa al verla completamente nerviosa por la llegada de don Tomás después de que Alejo pillara a Luisa con el joven en su alcoba. Además, Adriana le informa a Mercedes que se va a quedar una temporada en la Casa Pequeña

Los padres de Leonardo le agradecen a José Luis y a Irene que hayan acudido a su fiesta. Por su lado, Bárbara se siente completamente aislada en la fiesta y no duda en mostrar su dolor ante Leonardo. Después, el joven les deja claro a sus padres lo que quiere a Bárbara. Tras ello, los marqueses anuncian el compromiso de su hijo dejando a todos boquiabiertos.