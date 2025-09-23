Día negro en Telecinco: Joaquín Prat cae a mínimo histórico en la tarde y Santi Acosta hunde el prime time

La jornada de este lunes, 22 de septiembre, fue especialmente crítica en Telecinco, que promedió un 8,3% de cuota de pantalla en el cómputo global del día frente al 13,9% de Antena 3, a años luz de su rival directo, y al gran 12,5% de La 1 de TVE; con toda su oferta por encima del doble dígito por primera vez con la actual programación.

Los datos no requieren de mucha literatura, pues son muy nítidos y ponen sobre la mesa el imbatible liderazgo de la cadena de Atresmedia y el formidable crecimiento de La 1, en su mejor momento desde hace casi 15 años. Todo, ante una Telecinco en quiebra que alarga la crisis agravada en agosto, cuando tocó precisamente fondo. Y es que sus bazas de temporada no le van a salvar de anotar mínimo histórico en septiembre. Es realmente demoledor lo que está ocurriendo en la cadena propietaria del grupo Mediaset España.

Y en el presente artículo vamos a analizar los principales agujeros negros de Telecinco, este lunes, que se han saldado con ese pobre 8,3% en el total del día. Repasamos desde la mañana a la noche. En primer lugar, 'La mirada crítica' obtuvo un débil 8,4% frente al 17,6% de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, cuyo liderazgo es inquebrantable día tras día.

'El programa de Ana Rosa', única oferta que alcanzó el doble dígito en la jornada en Telecinco

Posteriormente, recogió el testigo 'El programa de Ana Rosa', que podemos decir que fue un oasis en mitad del desierto que transita el canal, pues marcó un 13,2%. Fue segunda opción y, ojo, la única oferta que alcanzó el doble dígito en la jornada en Telecinco. Se dice pronto. Aun así, el programa de Ana Rosa Quintana no tuvo nada que hacer frente a 'Mañaneros' con Javier Ruiz y Adela González (15,5%).

La mañana la completó 'Vamos a ver' con Patricia Pardo y su 8,9% de share. Es otra de las grandes debilidades de la cadena. En la otra cara de la moneda, el extra de 'Mañaneros', que rozó el 11%, y, ante todo, el desorbitado 22,1% de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3.

En cuanto a la tarde, lo más destacado fue el mínimo histórico en cuota y en espectadores de 'El tiempo justo'. El programa de Joaquín Prat, lejos de consolidarse y de revertir el fracaso de su predecesor ('Tardear'), está menguando sus registros. Este lunes, promedió un 8,2% y 654.000 seguidores. Insistimos en que fueron los peores resultados desde su estreno hace dos semanas, lo que es una muy mala noticia para el comunicador y la cadena. Por su parte, 'Directo al grano' se aferró de nuevo al doble dígito en La 1 (10,4%) y 'Valle salvaje' firmó también un buen 11,4%. En lo que respecta a Antena 3, 'Sueños de libertad' volvió a liderar una sobremesa más, como es habitual, con un 13,1%; 'Y ahora Sonsoles' medió un 10,3%.

Acto seguido, 'El diario de Jorge' mantuvo sus raquíticos datos con un 9,2%. Pero fue 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany la oferta que reportó la peor métrica con un desastroso 7,8% en la emisión en la que justamente se despidió Rafa Castaño tras más de 50 entregas como campeón. Una pérdida que puede menoscabar aún más al formato. Esto es algo que iremos observando con detenimiento en estos próximos días. Por su lado, 'Pasapalabra' arrolló con un 22,1% y 'Aquí la tierra' destacó en TVE con un 11,7%.

Analizada la franja vespertina, fijamos la atención en el access y en el prime time, donde Telecinco cerró una jornada para el olvido. En primer lugar, el 'última hora' de 'Supervivientes All Stars' con Laura Madrueño anotó un catastrófico 7,1% mientras 'El Hormiguero' cosechó un 14,8% y 'La Revuelta' de Broncano un 11,7%. Estuvo a punto de ser superado por 'First Dates' en Cuatro (6,8%) y por 'El Intermedio' en La Sexta (6,9%). Esto da idea de la gravedad.

A continuación, la tercera entrega de 'El precio de...', el formato de investigación de Santi Acosta, se descalabró a un 8,7% de cuota y apenas medio millón de telespectadores. Con respecto al estreno, este programa ha perdido casi 5 puntos, lo que pone de manifiesto sin género de duda que Mediaset ha vuelto a pinchar estrepitosamente con esta apuesta. Mientras, 'MasterChef Celebrity' obtuvo un 13,7% y 'Renacer' un 10,8%.

Y este análisis no puede acabar sin valorar los datos de 'Informativos Telecinco', otra gravísima grieta en Mediaset. La ediciones del mediodía y de la noche obtuvieron un 8,9% y un 7,4% respectivamente. La cuota del informativo de Carlos Franganillo es, como ven, terrible. Por su lado, 'Antena 3 Noticias' registró un 22,9% y un 18,5% y el 'Telediario' de TVE un 14% y un 12,1%.