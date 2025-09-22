Joaquín Prat habla sin dobleces sobre si ha pensado en irse de Telecinco y de su audiencia "demoledora"

Este lunes se cumplen tres semanas desde el estreno de 'El tiempo justo', el nuevo magacín de tarde de Telecinco con Joaquín Prat. El programa sigue sin lograr hacerse un hueco en la franja vespertina y en revertir la grave crisis que atraviesa la cadena. De ello ha hablado alto y claro el presentador en una entrevista en El País.

Joaquín Prat tiene el reto de conseguir lo que no logró Ana Rosa Quintana con 'Tardear' que es recuperar el público que perdió Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame'. Una decisión que el presentador ya dejó claro en una entrevista en El Televisero que no compartía. "Era un programa líder, que cubría una franja amplia y muy barato. Ojalá tener la fórmula para cubrir cinco horas con tan poco dinero. Pero también dije que su recorrido había llegado a su fin. Aunque ellos no lo digan, estaban hasta las pelotas. Jorge Javier Vázquez estaba saturado. Y creo que cometieron un error con el tema Rocío Carrasco. Si la gente ve que hay pensamiento único, huye.", asevera ahora al respecto.

En ese sentido, Joaquín Prat no duda en señalar el documental de Rocío Carrasco como el culpable de todo lo que ha pasado después en Mediaset. "Se disparó un ambiente casi guerracivilista en Telecinco. Fue una etapa oscura. Pero ha cambiado", recalca.

Asimismo, Joaquín Prat no duda en reconocer que Telecinco atraviesa una fuerte crisis. "Después de 20 años líderes, toca remar a contracorriente y con un remo partido. No es fácil. Todos los cambios de tendencia son de largo recorrido, hay que tener paciencia y compromiso con los recursos. Yo pedí estar en la calle, con siete reporteros y buscar la piel del ciudadano. Fácil no va a ser, pregúntaselo a Ana Rosa. ¿Cómo sacas a la audiencia de la novela, si son tan fieles? Yo de momento me conformo con que ,en la publicidad, pasen por aquí y digan “hoy me quedo dos minutos, mañana tres”. Voy con humildad, porque luego llega el dato…", confiesa al respecto.

Y sobre el mínimo histórico de agosto, el presentador habla sin paños calientes. "Ha sido demoledor. Es un momento complicado. Pero solo se puede remar. Y si tienes un remo, pues te jodes. Y noto mucha responsabilidad. Y me da pereza eso de personalizarla en mí. Me parece injusto", sentencia.

Joaquín Prat: "Tienes un momento de calentón y dices: 'que les den a todos, cambio de vida'. Corren malos tiempos en Telecinco"

También Joaquín Prat ha vuelto a demostrar que no le gustó quedarse con tan poco tiempo de programa por la vuelta de Ana Rosa a las mañanas. "Cuando me llamaron al despacho y me dijeron que Ana Rosa volvía a la mañana, y tuve que quedarme detrás con dos horas de programa. Son criterios de cadena, y tienes que respetarlos, pero tengo derecho al pataleo. La entendí, aunque no me gustó", asegura. "Eso sí, lealtad con Ana Rosa es inquebrantable; he aprendido con ella todo lo que sé de televisión", añade.

Sobre si llegó a pensar en marcharse de Telecinco después de ver reducida la duración de 'Vamos a ver', Joaquín Prat no se lo piensa. "Fuera hace mucho frío. Tienes un momento de calentón y dices: 'que les den a todos, cambio de vida'. Corren malos tiempos en Telecinco, pero sería injusto decir ahora que abandono el barco. Es un sitio que me ha dado todo, y soy leal", añade.

Por último, sobre si está nervioso por el tema de las audiencias, el hijo de Joaquín Prat es rotundo. "Los primeros días. Pero sacas lo mejor. Es verdad que cuando las cosas vienen bien dadas, trabajas más cómodo. No jugamos en las mismas condiciones de la pública, y Antena 3 tiene muy buen arrastre con La ruleta. Si veo los malos datos, me voy a correr o al gimnasio a boxear, y vuelvo a tope", concluye.