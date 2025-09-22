Rafa Castaño tira la toalla y abandona 'Agárrate al sillón', y el programa nombra a su sustituto de inmediato

Tras más de dos meses ostentando el sillón, Rafa Castaño, el histórico concursante de 'Pasapalabra' que era el gran reclamo del nuevo concurso de las tardes de Telecinco sumando 50 victorias en total, ha tirado la toalla y dice adiós. Además, 'Agárrate al sillón' ya tiene a un nuevo concursante campeón en sustitución del primer expulsado.

Rafa ha sido derrotado por Héctor en el duelo final, con un marcador de 21 respuestas acertadas frente a 23, y aún conservaba el último as en la manga de poder negociar su permanencia en el programa con su contrincante, pero apenas ha peleado por blindar su sillón. "La negociación anterior fue hace pocos programas. Últimamente me veo bastante irregular", ha empezado introduciendo el inesperado perdedor de la tarde.

De esta manera, de su abultado bote acumulado en 'Agárrate al sillón' de 170.500 euros en total, apenas le ha ofrecido a su rival 5.000 euros, que sumaría así a los 6.900 euros ganados en este primer programa. Una cifra a la baja que ponía ya de manifiesto su voluntad de dar carpetazo a su paso por el formato. Finalmente, Héctor no se lo ha pensado y no ha aceptado el trato, optando automáticamente al sillón ocupado por Rafa Castaño desde la primera emisión. "Por esa cantidad creo que voy a probar el sillón", ha anunciado el nuevo campeón.

"Parecía imposible, muchos lo intentaron y estuvieron a punto de conseguirlo. Pero la negociación se impuso. Y finalmente así es, tenemos nuevo campeón", ha comunicado el presentador del concurso de Telecinco, Eugeni Alemany. Tras su expulsión, Rafa Castaño se lleva un bote total de 170.500 euros. "Ha sido un concurso duro de concursar, porque aunque parezca mentira yo creo que si la gente repasa programas anteriores ha habido bastantes momentos en los que se me ha aparecido la virgen y he ganado por un acierto más que el contrincante", se ha pronunciado Rafa tras oficializarse su eliminación.

"Las últimas semanas he hecho puntuaciones un poco por debajo de lo que solía hacer. Evidentemente, siempre la última palabra la tiene el contrincante. Pero yo de alguna manera creía que era una etapa que iba a acabar tarde o temprano, y quería ofrecer poquito. Si no lo aceptaba, seguía, pero oye lo ha aceptado y ya", se ha despedido Rafa Castaño del equipo y la audiencia de 'Agárrate al sillón'.

¿Quién es Héctor, el nuevo campeón de 'Agárrate al sillón' en relevo de Rafa Castaño?

Héctor es un profesor de inglés de Logroño, que en su presentación en 'Agárrate al sillón', se ha definido como carismático, encantador, culto y ante todo humilde. "Yo siempre pienso que soy la reencarnación de un rey en una tribu celta, que mis súbditos me traen todo. Mucha adoración, mucho idolatrar...", se ha descrito en tono de humor.

Además, al comienzo del programa ha adelantado cómo se sentiría si lograba hacerse con el sillón, tal y como finalmente ha sucedido: "Miraría con desdén, y haría gestos como perdonando vidas", ha sentenciado dejando toda una declaración de intenciones de que sería un villano como campeón.