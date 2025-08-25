'Valle Salvaje', avance semanal del 25 al 29 de agosto: La muerte que lo cambia todo y dos duras despedidas

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial a punto de concluir su segunda temporada después de que varios secretos hayan salido a la luz. Por un lado, Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque. Y por otro, la relación de Adriana y Rafael ya no es ningún misterio.

La ficción ya anuncia el final de su segunda temporada para el próximo martes 26 de agosto con un "último brindis" dejando entrever que uno de sus protagonistas podría morir después de la estratagema de Victoria y Úrsula para acabar con Adriana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis informaba a Julio y Rafael del verdadero estado de Victoria asegurando que ha sufrido un episodio de mala sangre derivado de la tensión sufrida en los últimos días.

Por su parte, Victoria le confesaba a Úrsula que todo ha sido una farsa y que piensa seguir fingiendo que está enferma delante de todos. Asimismo, no dudaba en mostrarse como una víctima delante de Adriana por pensar que pudo tener algo que ver en la muerte de su padre.

Isabel advertía a Eva y Amadeo que han recibido quejas por Francisco y que quizás cometió un error al contratarle para ser lacayo en la Casa Grande. Paralelamente, Martín, Francisco y Pepa iban juntos a la feria, pero esa “cita a tres” provocaba un cisma entre los amigos después de que Martín le confesara a su amigo que siente algo por ella.

Por otro lado, Bárbara aseguraba a Irene y Leonardo que les perdona a ellos y que olvida sus pecados y les instaba a seguir con su relación mientras que Amanda celebraba que su hijo haya encontrado a una amiga tan buena como Irene. Mientras, Bernardo informaba al duque de su marcha, no sin antes lanzarle una grave amenaza.

José Luis volvía a encararse con Rafael dejándole claro que ha sido quién más ha humillado a su hermano y él se lo reconocía pero aseguraba que ya no puede hacer nada para mitigar su dolor. Y Julio se lamentaba con Pedrito porque su hermana Adriana no le quiere como él la quiere a ella.

Finalmente, Rafael le advertía a Adriana que pase lo que pase ellos estarán juntos sin que nada ni nadie lo pueda remediar. Y Úrsula le pedía Victoria que le de una nueva oportunidad y no le haga regresar al infierno de su casa. Y su tía le amenazaba con que o separa a Adriana de Rafael de una vez o ella misma se encargará de avisar a su padre y tras ello Úrsula le encargaba un remedio a una doncella.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 25 al 29 de agosto. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:25 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 239 de 'Valle Salvaje' del lunes 25 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria trata de saber si José Luis ha hablado ya con Rafael y Adriana pero él pide que hasta que no esté completamente restablecida deje a un lado todos los problemas que les acechan.

Por su parte, Rafael le dice a su hermano Julio que si él se marcha de Valle Salvaje en el fondo guarda cierta justicia no por su padre ni por lo que dice del apellido de la familia sino por él.

Leonardo le deja claro a Irene que no sabe lo que busca Bárbara pero que si su rechazo es definitivo no va a poder seguir en Valle Salvaje mucho tiempo. Paralelamente, Pedrito insta a su hermana Bárbara a que arregle cuanto antes su relación con Leonardo si piensa que se puede reconducir y que sino que le olvide para siempre.

Por otro lado, Martín advierte a Isabel que es el servidor más respetuoso que hay en palacio pero ella le asegura que sus comportamientos dejan mucho que desear en la Casa Pequeña y pone en cuestión su continuidad.

Tras la marcha de Bernardo, Victoria no duda en aprovecharlo para decirle a Mercedes que la culpa es suya porque no es la primera vez que la abandona. Por otro lado, Alejo no duda en decirle a su hermano Julio que si tanto le quiere que lo demuestre y se plante con su padre.

Por último, Julio advierte a su hermano Rafael que tiene que abandonar Valle Salvaje mientras que Úrsula le pide que le permita ser su esposa y retomen su relación aunque el Gálvez de Aguirre le deja claro que jamás la va a amar y que debe aceptarlo. Tras ello, Úrsula no duda en decirle a una doncella que necesitará su ayuda para darle su escarmiento a alguien con el remedio que le ha proporcionado.

Avance del capítulo 240 de 'Valle Salvaje' del martes 26 de agosto

Adriana se despide de Luisa, que la echará muchísimo de menos: su tiempo en Valle Salvaje se acaba. Martín se enfrenta a su hermana, acusándola de haber intentado que lo echen de la Casa Grande.

Será allí donde los Gálvez de Aguirre se reúnan para ser testigos de un suceso… que lo cambia todo. En medio del brindis organizado por Úrsula, que reúne a Rafael, Adriana y Julio, las copas se alzan para celebrar el futuro. Pero el brindis se tiñe de sombras… ¡Alguien muere en Valle Salvaje!

Avance del capítulo 241 de 'Valle Salvaje' del miércoles 27 de agosto

El dolor se apodera de Valle Salvaje tras la inesperada muerte. Bárbara tiene un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo. Por otro lado, una confundida Ana se debate entre guardar silencio o revelar lo que sabe de todo lo ocurrido.

Avance del capítulo 242 de 'Valle Salvaje' del jueves 28 de agosto

José Luis prohíbe a Alejo y Mercedes acudir al funeral que se celebra en la Casa Grande. Además, el duque culpa de todo a quienes no son culpables.

Por otra parte, doña Amanda anuncia que abandonará Valle Salvaje. En cuanto a Francisco, el joven intenta ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín.

Avance del capítulo 243 de 'Valle Salvaje' del viernes 29 de agosto

Amanda expresa a Leonardo sus reservas respecto a Bárbara y él, termina confesándole a su madre que golpeó violentamente a don Hernando. A su vez, el duque recibe una gran acusación contra su nombre.