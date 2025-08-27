Telecinco tira del clan Pantoja para 'Supervivientes All Stars' con su décimo concursante confirmado

Quedan solo ocho días para que Honduras vuelva a recibir a catorce robinsones que ya saben lo que es la ventura de 'Supervivientes All Stars'. Por eso, Telecinco sigue confirmando en sus programas la identidad de sus concursantes oficiales antes de poner rumbo al caribe de nuevo.

Este miércoles, 'Tardear' revelaba la identidad del décimo concursante que proviene del clan Pantoja. A lo largo de los años son muchos los miembros de la familia y sus allegados o personas que formaron parte de ellos los que se han tirado del helicóptero.

Y coincidiendo precisamente con la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, 'Tardear' ha confirmado el fichaje de Alejandro Albalá por 'Supervivientes 2025'. "Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de que empiece, me apetece más", confesaba él a los colaboradores de 'Tardear'.

*En elaboración