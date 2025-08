Los 23 estrenos que llegan esta semana del 4 al 10 de agosto a Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Agosto viene cargado de nuevos estrenos, de esos que llevamos años esperando. Y no exageramos, porque el mes se abre con uno de esos títulos que va a arrasar. Quizá sea una decisión extraña estrenar cierta serie en medio de las vacaciones, pero Netflix puede permitírselo. Ya no solo porque estará dividida en dos partes esta nueva temporada, sino porque es una apuesta sobre seguro. Estamos hablando de la temporada 2 de 'Miércoles', la serie basada en los personajes de la familia Addams, y creada por el mismísimo Tim Burton. Jenna Ortega regresa como la chica más gótica de la televisión, con nuevos misterios que resolver. Y la tendremos con nosotros este próximo 6 de agosto. Pero no es el único estreno que llega a las plataformas de streaming esta semana.

Eddie Murphy está viviendo una segunda juventud gracias a sus acuerdos con los servicios de streaming. Si ya recuperó a su Axl Foley en 'Superdetective en Hollywood' gracias a Netflix, ahora le toca nueva película en Prime Video, 'El último encargo', junto a Pete Davidson. ¿Seguirá la estrella de Murphy a la altura de las circunstancias? También nos llegará una nueva película de acción con Eva Green como protagonista (y todos amamos a Eva Green). O la esperadísima secuela de 'Outlander', que estrena esta semana Movistar Plus+. Y para cerrar nuestros estrenos destacados, también tenemos el documental-reality 'Necaxa', con Eva Longoria haciéndose dueña de un equipo de fútbol mexicano.

Estrenos en Netflix

Miércoles (Temporada 2 - Parte 1)

Sinopsis: Miércoles Addams vuelve a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico. Armada con su característico ingenio afilado y su encanto imperturbable, Miércoles se ve envuelta en un nuevo escalofriante misterio sobrenatural.

Una de las series más vistas de la historia de Netflix regresa este verano con su primera tanda de episodios de la temporada 2. Sí, ya sabemos que a la plataforma le encanta dividir sus éxitos en diferentes partes para mantener el hype durante más tiempo. Jenna Ortega regresa como Miércoles una vez más. Y en esta segunda temporada, se va a explorar mucho más al personaje y cómo se relaciona con los demás. Siempre con un misterio de fondo que también ayudará a la trama. Así lo contó Tim Burton, su creador, en una entrevista para TV Line. "La serie es realmente sobre una chica que ve el mundo en blanco y negro, y tiene que aprender que también hay tonos grises. Creo que, como cualquier relación o amistad, puede complicarse por otros factores. Nunca va a ser fácil. Y es realmente su aprendizaje para navegar por los altibajos de la amistad".

La agenda de la actriz cada vez esta más repleta de proyectos. Aunque se desligó de la saga 'Scream' después de que la productora despidiera a Melissa Barrera por defender Palestina en sus redes, sigue más activa que nunca. Y, pese a que criticó con dureza a los guionistas de la primera temporada de 'Miércoles', su estrella nunca ha brillado tanto como ahora gracias a la serie de Netflix.

Fecha de estreno: 6 de agosto

Estrenos en Prime Video

El último encargo

Sinopsis: Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos conductores de firgon blindado, Russell y Travis son asaltados por una banda a las órdenes de la hábil Zoe, con planes que van mucho más allá de un camión lleno de dinero en efectivo. Mientras el caos se desarrolla a su alrededor, el improbable dúo tiene que desenvolverse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no para de empeorar.

Eddie Murphy regresa a ese género que tan bien se le ha dado desde siempre: la comedia de acción. 'El último encargo' está dirigida y producida por Tim Story ('Los 4 Fantásticos') y escrita por Kevin Burrows ('Gentlemen Lobsters') y Matt Mider. Y ojo, que junto a Murphy nos encontramos a Pete Davidson, tratando de despegar su carrera como actor tras su paso por 'Saturday Night Live!', y Keke Palmer, una de las actrices y comediantes más solicitadas de la actualidad. "Una comedia de acción con un estilo que recuerda al cine de principios de los 2000: ritmo rápido, sin momentos aburridos, con una duración de una hora y cuarenta minutos repleta de diversión", dijo Pete Davidson sobre la película en la rueda de prensa.

Y es verdad que este tipo de cine nos recuerda a esas películas sin pretensiones de finales de los 90 y comienzos de los 2000. La diferencia es que antes llegaban a cine, y algunas de ellas incluso conseguían buenos datos de taquilla. Pero con la llegada del streaming, este tipo de historias se han visto relegadas a las plataformas, y pocas de ellas generan suficiente conversación. ¿Destacará en el catálogo esta nueva aventura de Eddie Murphy?

Fecha de estreno: 6 de agosto

Ángeles del desierto

Sinopsis: Cuando un grupo de adolescentes es tomado como rehén en Afganistán, Jake, una soldado americana se une a un comando de mujeres para liberarlas. El plan: Ganarse la confianza de los terroristas haciéndose pasar por miembros de una organización humanitaria. Pero las traiciones, las tragedias y los fantasmas del pasado de Jake complican el rescate en esta misión de vida o muerte.

Dirigida por Martin Campbell, que ya tuvo en sus manos la renovación de James Bond tanto en los 90 (con 'Goldeneye') como en los 2000 (con 'Casino Royale'), 'Ángeles del desierto' es una película de acción al uso... pero con personajes complejos y repletos de drama. Protagonizada por Eva Green (nos gustaría verla trabajar mucho más), esta película se estrenó en 2024 y nos llega por fin este agosto a Prime Video. Junto a Ruby Rose o Maria Bakalova, tenemos una película que, pese a que no tiene un ritmo vertiginoso durante todo el metraje, sí que nos mantienen en tensión. Sobre todo gracias a la interpretación de una Green soberbia, que tenía bastante miedo de volver a trabajar con el director de 'Casino Royale'.

"Tengo miedo, con todo esto del acento americano y demás; pero el guion es realmente bueno. Me siento muy afortunada de poder interpretar a ese tipo de personaje, una soldado estadounidense. Es como un sueño, así que espero que todo salga bien", comentó en Cinemablend.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

Outlander. Sangre de mi sangre

Sinopsis: Sigue la vida y la relación de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, y los padres de Claire, Henry Beauchamp y Julia Moriston.

La serie se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los padres de Jamie en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Funcionando como precuela independiente de 'Outlander', puede ser disfrutada tanto por fans de la serie, como por nuevos espectadores que nunca hayan visto nada. Sí que nos han adelantado los creadores que algunas cosas de la serie original las veremos con otra perspectiva debido a esta precuela... Los protagonistas son Hermione Corfield y Jeremy Irvine como Julia y Henry, los padres de Claire; mientras que Harriet Slater y Jamie Roy interpretarán a Ellen y Brian, los de Jamie.

"Todos los personajes son guerreros, en el sentido de que luchan por quienes aman", reflexionó Jamie Roy en una entrevista para Cosmopolitan. "Harían absolutamente cualquier cosa por su otra mitad. Literalmente morirían por la persona que aman, llegarían al extremo".

Fecha de estreno: 9 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Necaxa

Sinopsis: El querido equipo de fútbol mexicano Club Necaxa se esfuerza por recuperar su lugar como uno de los mejores equipos de México, mientras que su propietaria mexicana-estadounidense Eva Longoria intenta dar nueva vida al equipo con la ayuda de sus amigos de alto perfil, incluidos los nuevos copropietarios Rob McElhenney y Ryan Reynolds.

Eva Longoria lidera la docuserie 'Necaxa', una producción bilingüe inspirada en el éxito de 'Welcome to Wrexham'. La serie narra el renacer del Club Necaxa, uno de los equipos más antiguos y emblemáticos del fútbol mexicano, y sigue su traslado desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes. Combinando escenas íntimas en el vestuario con complejas decisiones administrativas y conflictos deportivos, la serie muestra una transformación intensa marcada por lesiones clave, cambios de cuerpo técnico y la firme determinación de la afición por reivindicar la grandeza de los 'Rayos'.

Eva Longoria no solo aparece frente a cámara, sino que también ejerce como productora ejecutiva del proyecto junto a Rob McElhenney y Ryan Reynolds, quienes aportan su estilo narrativo para revitalizar la historia del Necaxa y rescatar su legado futbolístico y cultural. "¿Que por qué las celebridades estamos invirtiendo en el futbol? En primer lugar, porque tenemos el capital para arriesgar, pero también porque hemos encontrado que la última forma viable de entretenerse es el deporte. Con el streaming y la muerte de la televisión convencional, con la forma en que el contenido es creado, la gente verá lo que quiere ver cuando quiera verlo y como quiera verlo… y en el dispositivo que desee", explicó Longoria para GQ.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Más estrenos semanales