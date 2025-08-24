La conmovedora despedida de Verónica Sanz en La Sexta tras la muerte de un colaborador: "Deja un gran vacío"

El pasado viernes, Pepa Romero anunciaba en 'Yas verano', rota de dolor, el fallecimiento de su compañero Javier Cid. Un día después, este sábado 23 de agosto, Verónica Sanz, presentadora de 'laSexta Xplica', donde también colaboraba, ha dedicado los minutos finales del programa a despedirse del periodista, quien ha fallecido a los 46 por causas que se desconocen.

"Hoy el mundo es un poco más triste, porque nos ha dejado una persona que lo hacía mejor: nuestro compañero y colaborador Javier Cid, excelente periodista y maravillosa persona que llenaba de alegría todos los sitios por los que pasaba, como este plató", ha comenzado diciendo Verónica Sanz sobre el periodista de 'El Mundo' y colaborador de diversos programas televisivos.

Además, la presentadora ha lamentado que se haya "marchado demasiado pronto, con 46 años". Y ha dejado claro que en el plató del programa "no ha habido nadie que haya provocado tantas risas como él, ya fuese hablando de impuestos, de dietas o de derechos sociales". "Era un tipo genial, lúcido, rápido y muy despistado, que siempre se olvidaba sus cosas en cualquier lado, y a quien nosotros nunca olvidaremos", ha añadido la periodista.

Excelente periodista y maravillosa persona. Así era Javier Cid. Nuestro compañero y colaborador se ha marchado demasiado pronto.



Nuestro abrazo fuerte a sus padres, a su hermano, y a sus compañeros de El Mundo. Deja un gran vacío.



"Somos conscientes del tremendo vacío que deja", ha reconocido Verónica Sanz

Antes de finalizar, Verónica Sanz ha querido mandar "un abrazo muy fuerte a sus padres, a su hermano y a sus compañeros de 'El Mundo'". "Somos conscientes del tremendo vacío que deja. Descansa en paz amigo", ha concluido.

También Antonio Pérez Lobato quiso recordar en 'Sábado Clave' a su compañero. "Quiero recordar a alguien a quien tenemos un cariño especial, al que podemos llamar amigo: Javier Cid. Nos abandonó en el día de ayer", empezaba diciendo el presentador, antes de hacer una pausa al no poder contener la emoción. "Muchas gracias por haber estado con nosotros", añadía.

Fue Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en el magacín vespertino de Antena 3, la que anunció el pasado viernes en directo el fallecimiento de su compañero y amigo. "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido", comenzaba diciendo la presentadora de 'Yas verano'.

Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, Pepa Romero destacó la huella imborrable que deja: "Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en su defensa de los derechos LGTBI". "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente. Le mandamos un abrazo muy grande a su familia y a ti, Javier, allí donde estés, un beso enorme", finalizó, muy emocionada.