Iker Casillas brota como nunca antes contra Telecinco por lo emitido en sus programas: "¡Para vender mierda!"

Telecinco ha encontrado un filón este verano en Iker Casillas. En concreto, en jóvenes que aseguran haber tenido algo con el exfutbolista. En la mañana de este martes, 19 de agosto, 'El club social' de 'Vamos a ver' dedicó parte de su tertulia a dar voz a estas chicas.

Una de ellas aseguró ser la "novia oficial" de Iker Casillas. Sin embargo, minutos después, esa misma mujer llamó al programa para desmentir que fuera ella, denunciando una suplantación de identidad. Un surrealista espectáculo que provocó que el exportero de la Selección Española entrara en cólera en redes sociales.

Todo empezó cuando Omar Suárez, colaborador de 'Vamos a ver', informó que al correo del magacín había llegado un email de una tal Isabella, que aseguraba ser la "novia oficial" de deportista. "Hace unos días llegó un correo con un título en el que ponía: 'soy la novia oficial de Iker Casillas'. Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que reivindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen", explicó el periodista.

Pero Omar Suárez va más allá: "Me asegura que Iker le promete amor eterno, que es la mujer de su vida y ha dejado a todas las mujeres por ella. Ella quiere ser la que le pida matrimonio a Iker". Sin embargo, poco después, esta misma joven se ponía en contacto con Alejandra Prat, otra de las colaboradoras, para desmentir esa información: "Me dice que está muy preocupada con lo que está pasando, que se están creando cuentas falsas con su nombre y sus fotos, que no ha sido ella. Que no ha hablado con Omar y que no ha enviado este correo. Además, que esto tiene algo que ver con Juliana".

Iker Casillas explota contra Telecinco

Ante esto, un Omar Suárez estupefacto volvió a llamar al número de teléfono que tenía de Isabella, pero nadie se lo cogió. El periodista comenzó a investigar y al contrastar el número con el que tenía Alejandra se dio cuenta que no era el mismo y que había sido engañado. Como cabía esperar, toda esta historia no hizo ninguna gracia a Iker Casillas, quien hizo uso de sus redes sociales para cargar duramente contra el matinal de Telecinco.

"Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan", comienza escribiendo el ex de Sara Carbonero. "Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona. La contestación fue: 'Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche el enlace'", ha desvelado.

"Me quedo loco! Así tal cual, para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. De locos!", sentencia, muy enfadado, Iker Casillas, harto de ser tema recurrente en este tipo de programas, solo para ganar audiencia. Y es que no solo ha sido 'Vamos a ver', sino que 'Fiesta' también habló largo y tendido de estas 'amigas' del exfutbolista, al igual que 'TardeAR'.