Giro de 180 grados con Vodafone TV: Llegan más de 25 nuevos canales a su oferta este 1 de septiembre

La oferta de Vodafone TV dará un giro de 180 grados a partir de septiembre con la llegada de más de 25 canales temáticos. Buenas noticias para los abonados al servicio después de anunciar la pérdida de 14 importantes canales entre los que se encuentran Comedy Central, MTV, DreamWorks o SYFY. Se trata de una de las actualizaciones más profundas de su oferta.

De forma paralela a esta oleada de cambios que afectará a su parrilla a partir de septiembre, Vodafone ha anunciado el lanzamiento de Lowi TV, el servicio de televisión de su operador de bajo coste que acogerá numerosos canales y cuyo diseño puede dar alguna pista de la oferta a la que va a transicionar su plataforma principal a partir de septiembre.

Vodafone TV ampliará su parrilla con más de 25 canales temáticos nuevos en septiembre

Vodafone ha anunciado estos cambios asegurando que desde la operadora buscan "continuar ofreciendo los mejores contenidos de cine, series, deporte y entretenimiento". Y aunque aún no hay detalles sobre los nuevos canales temáticos que acogerá, entre la oferta de cine de LOWI TV acogerá propuestas como Feel Good, Planeta de Cine, Anime Visión Classic, Flim&Co, Cines Verdi y canales de estilo de vida y entretenimiento.

En cuanto a documentales y contenido cultural, la operadora continúa con propuestas como Love the planet, La Liga Live TV Inside, Rugby Spain, Surf Channel, Motor Vision o Pádel TV. Aunque habrá que esperar unos días para que Vodafone adelante más detalles sobre esta reestructuración, que llegará justo después de que cadenas históricas como MTV España y Nickelodeon abandonen el servicio el 31 de agosto.

Un duro golpe para su oferta que ha llegado tras no alcanzar un acuerdo con SkyShowtime sobre la distribución de sus canales. "A pesar de las persistentes negociaciones para alcanzar un acuerdo razonable y justo, el contrato de distribución de los canales lineales de NBCUniversal International Networks y Paramount con Vodafone España finalizará el 31 de agosto de 2025", ha asegurado el portavoz de SkyShowtime.