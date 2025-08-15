FDF cambia su programación este viernes: Tijeretazo a 'La que se avecina Portugal' con nuevo horario

'La que se avecina Portugal' llegó a la parrilla de Factoría de Ficción el pasado viernes 8 de agosto como una de las grandes apuestas de la cadena para doblar la presencia del universo de la popular serie en su programación. Sin embargo, el canal temático de Mediaset ha tomado una inesperada determinación que afecta de lleno a las entregas de la ficción portuguesa y su horario.

La versión portuguesa del vecindario de Mirador de Montepinar (actualmente Contubernio 49) llegó el pasado viernes a la programación de FDF a las 22:55 horas, con un estreno de tres episodios con los que el canal temático logró superar el 4% de cuota de pantalla. Sin embargo, la ficción no tendrá el mismo horario este viernes 15 de agosto.

'La que se avecina Portugal' cambia de horario en FDF y reduce sus entregas este viernes

En lugar de tres capítulos, 'La que se avecina Portugal' tan solo estrenará dos nuevas entregas este viernes, desplazándose además a las 22:20 horas y finalizando a las 23:27 horas. Así, la ficción original de los Hermanos Caballero recupera presencia en el tramo horario de máxima audiencia en la parrilla. Un movimiento que puede haber llegado como respuesta a algunas de las críticas que la adaptación portuguesa recibió en redes durante su estreno.

Pese al buen recibimiento que la versión portuguesa recibió en términos de audiencia, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos sobre el doblaje, la falta de originalidad de la ficción y la excesiva similitud entre las tramas de la serie original, así como el casting. Todo esto se ha traducido en una pérdida de peso para la ficción producida por Amazon Prime Video, See My Dreams y el canal portugués TVI en la programación de FDF.

Tensión vecinal, discusiones subidas de tono y tramas imposibles fueron los principales ingredientes de las tres primeras entregas de 'La que se avecina Portugal', conservando la esencia de las rencillas de la periferia protagonizadas por Antonio Recio y compañía, pero llevadas a las afueras de Lisboa, concretamente en el condominio de Terrazas del glamour.

Si bien este viernes la ración de la versión portuguesa en FDF concluirá a las 23:27 horas, para dar paso a dos entregas de 'La que se avecina' hasta las 01:06 horas de la madrugada, los que se hayan aficionado a la tercera adaptación internacional de la ficción podrán disfrutar de todas las entregas a partir del 22 de agosto en Amazon Prime Video.