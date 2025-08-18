Estos son los pueblos de la segunda semifinal de 'El Grand Prix 2025' de este lunes y los partidos que gobiernan

Este lunes 18 de agosto, La 1 de TVE ofrecerá la segunda ronda de semifinales del 'Grand Prix 2025', enfrentando de nuevo a dos de los pueblos que se clasificaron durante las cinco primeras entregas de este verano. Así, el concurso conducido por Ramón García vivirá su octava batalla entre municipios de la temporada, acercándose un paso más hacia la gran final.

La segunda semifinal estará protagonizada por San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), el municipio que logró la tercera victoria de la temporada y Herencia (Ciudad Real), el pueblo que obtuvo la cuarta victoria del concurso. El equipo azul, que representará al pueblo tinerfeño, contará con el actor Edu Soto como padrino. Por su parte, el equipo amarillo estará amadrinado por la influencer Dulceida.

Los concursantes tendrán que hacer frente este lunes a algunas de las pruebas más clásicas del 'Grand Prix' como 'Misión Zanahoria', los refrescantes 'Ki-Monos' o los 'Pingüinos temáticos' así como la prueba final de 'El diccionario'.



🐮 Todo listo para la segunda semifinal de 'El @GrandPrix_tve del Verano'



¿Y tú, te lo vas a perder? 😏



📺 Esta noche a las 21:45 h, en @La1_tve. pic.twitter.com/EFxO60kpcM — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 18, 2025

San Sebastián de la Gomera es la capital de la isla de La Gomera, parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, conocida principalmente por su valor histórico, ya que fue el último puerto donde Cristóbal Colón hizo parada antes de emprender su viaje hacia América. Se ubica entre Tenerife, La Palma y El Hierro, siendo la isla más pequeña del archipiélago canario.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, San Sebastián de la Gomera cuenta con un censo de 9.562 habitantes. Actualmente está gobernado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que logró formar gobierno en 2023 tras un pacto con PSOE Y Coalición Canaria.

Angélica Belén Padilla Herrera es la actual líder del gobierno de coalición y la alcaldesa del municipio que se juega la tercera victoria de la temporada en 'El Grand Prix' este lunes. Fue investida en junio de 2023 con 13 concejales en su grupo de gobierno, 6 de su agrupación, 1 de Coalición Canaria, y 6 del PSOE.

El equipo amarillo está formado por Herencia, un municipio situado en la provincia de Ciudad Real, concretamente en la comarca de La Mancha. Ampliamente conocido por su rica gastronomía, cultura y patrimonio histórico, destaca por sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes del 20 al 24 de septiembre.

Cuenta con una población de aproximadamente 8.700 habitantes según los últimos datos del INE en 2024 y está gobernado por el PSOE desde hace más de una década. Durante su primera batalla en el 'Grand Prix', fue Sergio García-Navas Corrales, alcalde del municipio, el que acudió en representación de la localidad junto a los participantes.





