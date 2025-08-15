TVE reestructurará sus informativos a partir de septiembre con nuevas caras y fichajes, lo que supondrá la salida de otras caras que se han mantenido al frente de alguna de las ediciones del 'Telediario' en estos últimos años. Es el caso de Igor Gómez y Lara Siscar en el caso del fin de semana y de Sirún Demirjian en el informativo matinal.

Precisamente, esta última, se ha despedido este viernes 15 de agosto de la audiencia tras seis años al frente del 'Telediario matinal'. La periodista deja la pantalla tras haber conducido el informativo matinal de TVE en los últimos seis años junto a Álex Barreiro y será relevada por Lorena Baeza a partir de septiembre.

"Así cerramos el Telediario Matinal de hoy y cerramos también una etapa", empezaba diciendo Sirún Demirjian al concluir el informativo de este viernes y justo antes de darle el relevo a Silvia Intxaurrondo, que pese a ser festivo nacional, no ha faltado a su cita con la audiencia en 'La hora de La 1'.

"Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo", añadía la presentadora a modo de despedida con la voz algo entrecortada por la emoción.

Al ver la emoción de su compañera, Álex Barreiro, que se mantenía en un segundo plano le daba la mano como gesto de arroparla en un momento tan especial para su compañera. Por su parte, Silvia Intxaurrondo cogía el relevo mandándole a su compañera "un abrazo muy grande".

Este viernes se ha despedido Sirun Demirjian del Telediario Matinal de RTVE tras 6 años presentando el mismo



Desde septiembre Lorena Baeza presentará con Álex Barreiro el primer informativo de la cadena pública pic.twitter.com/SYUXefe9eH — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 15, 2025

Por ahora se desconoce cuál será el destino de Sirún Demirjian dentro de TVE y del equipo de informativos aunque hay que decir que hasta ahora la periodista también era la sustituta de Alejandra Herranz en el 'Telediario 1', una labor que este mes de agosto está realizando Lara Siscar.

Como decimos, el 'Telediario' de TVE empezará en septiembre una nueva etapa. Al frente del 'Telediario Matinal' se mantendrá Álex Barreiro junto a Lorena Baeza, actualmente reportera de 'La Hora de La 1' y anteriormente en El País y en La Sexta siendo cara de 'Al rojo vivo' y de 'El objetivo' durante muchos años. Mientras que Alejandra Herranz seguirá al frente del 'Telediario 1' en solitario y Pepa Bueno se pondrá al frente del 'Telediario 2' en sustitución de Marta Carazo. Por último, en el 'Telediario Fin de Semana' estarán Lourdes Maldonado y Marc Sala.