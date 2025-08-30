El presentador del 'Telediario' de TVE que desaparece, con futuro incierto, para dejar paso a Pepa Bueno

El próximo lunes 1 de septiembre, los 'Telediarios' de TVE inician una nueva etapa llena de cambios con nuevas caras como Pepa Bueno, Marc Sala, Lourdes Maldonado y Lorena Baeza y nueva línea gráfica. Y por ello, Lluís Guilera, que ha presentado el 'Telediario 2' durante el mes de agosto se despidió este viernes de la audiencia.

Cabe recordar que desde la sorprendente marcha de Marta Carazo tras su fichaje como nueva jefa de la secretaría de la Reina Letizia a finales de junio fue Ana Roldán quién se encargó de sustituirla desde finales de junio y todo el mes de julio en el 'Telediario 2'.

Mientras que Lluís Guilera, rostro habitual del Canal 24 horas, y que ya presentó el 'Telediario del fin de semana' entre 2019 y 2020, ha sido el encargado de presentar la segunda edición del 'Telediario' durante todo el mes de agosto.

Lluis Guilera en el 'Telediario 2'.

Ahora con la vuelta de Pepa Bueno, Lluis Guilera se queda fuera del equipo del 'Telediario' de TVE y su futuro es aún incierto. Hay rumores que le sitúan como posible copresentador de 'La hora de La 1' junto a Silvia Intxaurrondo tras la marcha de Marc Sala y otros apuntaban a posible presentador del magacín matinal que preparan para La 1 y el Canal 24 horas junto a Marina Ribel. Otra opción es que vuelva al Canal 24 horas y sea uno de los presentadores de los diferentes boletines.

Lo cierto es que el propio Lluís Guilera no ha dudado en despedirse en sus redes sociales. "Así despedía anoche mi último Telediario de este verano. Ha sido un lujo trabajar con el equipo de la segunda edición. ¡Nos vemos pronto!", asegura en su cuenta de "X". "Este telediario empieza una nueva etapa con Pepa Bueno el próximo lunes. Buen fin de semana", fue lo que dijo a la audiencia en pantalla.