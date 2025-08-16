El presentador de 'La mirada crítica' que sustituye a Ana Terradillos se despide y este será su suplente

Ana Terradillos se despidió el pasado 1 de agosto de 'La mirada crítica' para tomarse un merecido descanso antes de regresar en septiembre al programa que seguirá formando parte de las mañanas de Telecinco en otoño junto a 'El programa de Ana Rosa', que ampliará su horario, y al nuevo 'Vamos a ver', que conducirá Patricia Pardo tras el salto de Joaquín Prat a las tardes.

Desde entonces ha sido José Luis Vidal, el habitual copresentador de 'La mirada crítica' el que se ha hecho cargo del programa de actualidad política y social que este verano ha vuelto a ocupar su horario inicial de 9:00 a 10:30 horas en relevo de 'El programa de AR'.

Sin embargo, al igual que su presentadora titular, José Luis Vidal se despedía este jueves de la audiencia de 'La mirada crítica' pues él también se marcha unas semanas de vacaciones. Pero el programa de Unicorn Content seguirá las próximas semanas en emisión con Jano Mecha como nuevo presentador.

De esta manera, el que fuera copresentador del programa regresa a 'La mirada crítica' tras haber sido el copresentador y sustituto de Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' desde el regreso del formato en el mes de febrero. Ahora Jano Mecha se encargará de conducir el espacio hasta el regreso de Ana Terradillos en septiembre.

"Aquí donde le ven Vidal se vuelve a ir de vacaciones, yo no, yo les espero aquí el lunes y buenas vacaciones Vidal", le decía Irene Sanz tras hacer un repaso a otras noticias del día y recoger imágenes virales en 'La mirada express'. "Noto entre los compañeros cierta sorna porque un servidor se va de vacaciones", reaccionaba José Luis Vidal.

"Un servidor se va. El lunes estará aquí en 'La mirada crítica' a partir de las 9 de la mañana Jano Mecha, que pasen ustedes un feliz puente y se quedan con el maestro de maestros, con Alfonso Egea y 'Vamos a ver'", terminaba diciendo José Luis Vidal.

Posteriormente, el copresentador de 'La mirada crítica' también subía un post a su cuenta de Instagram despidiéndose de la audiencia hasta septiembre. "He disfrutado cada programa. He reducido el número de palabras por minuto. Y he intentado ser lo más riguroso posible. Ojalá el fuego se extinga lo más pronto posible. Eso es lo único importante ahora. Gracias por la confianza, por las críticas constructivas y por la compañía. Tremendo equipo somos en @lamiradacriticatv (¡Nos vemos en septiembre!)", escribía.