¿Quién es Jano Mecha, el nuevo presentador de 'El programa de AR' tras la marcha de Ana Rosa Quintana?

Tras no faltar a una sola cita con la audiencia desde su regreso en febrero a las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha desaparecido de 'El programa de AR' hasta nuevo aviso. La presentadora, al igual que otros muchos rostros de la cadena, se ausentará de su puesto habitual con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Y Jano Mecha ha sido el escogido para tomar el testigo de la considerada 'reina de las mañanas' durante su tiempo de descanso.

Ana Rosa Quintana ha decidido relegar en esta ocasión los mandos del matinal en uno de los rostros históricos del magacín. Cabe recordar que, con el regreso de 'El programa de AR' a principios de febrero con su temporada 19 tras el parón que supuso la mudanza de la periodista a 'TardeAR', el matinal recibió a rostros conocidos de los que se había tenido que despedir con el final del matinal y el nacimiento de los nuevos espacios de Joaquín Prat y Ana Terradillos.

Jano Mecha toma los mandos de 'El programa de AR' tras 18 años junto a Ana Rosa Quintana

Y precisamente, el regreso del espacio de Ana Rosa supuso un robo para Terradillos, que perdió a Jano Mecha de su plantilla en 'La mirada crítica' para cedérselo a la presentadora en el mítico espacio de las mañanas de Telecinco. Conducir la emisión no es tarea nueva para el periodista, pues ya tomó el relevo de Ana Terradillos en múltiples ocasiones cuando la presentadora se ausentó también por vacaciones. ¿Pero quién es el nuevo presentador de 'El programa de AR'?

Formado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con un diplomatura en Estudios Culturales por la Universidad de Lünenburg, Alemania. Sus primeros pasos en la pequeña pantalla llegaron de la mano de 'Esta es mi gente', el espacio de Telemadrid donde trabajaba como redactor. Más tarde, dio el salto a Antena 3 en 2002 sumándose a 'Menta y Chocolate' también como redactor.

Sus inicios en Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y su entrada en Mediaset

Con el mismo perfil profesional, Jano Mecha pasó por 'Tal como somos' y 'El programa de Irma Soriano' en Castilla-La Mancha Media hasta que llegó su regreso a Telemadrid en 2004, donde fichó por 'Territorio Comanche' para desempeñar las funciones de edición y locución. En 2005, oficializó su entrada en Mediaset España, primero como redactor en 'A tu lado' para dos años más tarde instalarse en 'El programa de AR' como redactor.

18 años después, el matinal de Ana Rosa Quintana continúa siendo su casa televisiva, tan solo separándose en una única ocasión, cuando Telecinco apartó el espacio de las mañanas para apostar por 'TardeAR' como el pilar de su nueva sobremesa libre de 'Sálvame'. "17 años creciendo a tu lado… 17 años creyendo en mí. Gracias por todo lo que me has enseñado y no solo profesionalmente", escribió Mecha en Instagram durante su despedida en 2023 antes de que la periodista se mudase a las tardes de la cadena.