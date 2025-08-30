El dardo que dispara Jano Mecha ('El programa de Ana Rosa') apunta directamente a Silvia Intxaurrondo

Con su tiempo al frente de 'La mirada crítica' a punto de acabar con el fin de las vacaciones de verano, Jano Mecha se prepara ya para retomar su puesto en 'El programa de AR'. El periodista regresará junto a Ana Rosa Quintana al matinal de Telecinco el próximo 8 de septiembre y no ha dudado en pronunciarse en una reciente entrevista sobre como es trabajar con ella, además de lanzar algún que otro dardo a Silvia Intxaurrondo y 'La hora de La 1', su principal competidor.

En una entrevista con Informalia, el copresentador de Ana Rosa Quintana se ha sincerado sobre su estrecha relación con la presentadora, con la que lleva ligado profesionalmente años. "Siempre digo que todo el mundo habla mal de sus jefes, pero yo no puedo hablar mal de ella porque siempre es muy generosa con su equipo, alaba el trabajo de los reporteros y engrandece nuestro trabajo", confiesa el periodista.

Jano Mecha señala a 'La hora de La 1' por su ventaja frente a 'El programa de AR': "No podemos competir contra ellos"

Y al ser preguntado por 'La hora de La 1' y la rivalidad que mantienen en las mañanas, Jano Mecha ha sido contundente con las diferencias entre 'El programa de AR' y el espacio conducido por Silvia Intxaurrondo. "TVE no tiene publicidad y no podemos competir con ellos, porque no entran en el mercado de los anunciantes", expresa el presentador a modo de denuncia, reutilizando la queja más repetida de su jefa durante las primeras temporadas de 'Y ahora Sonsoles'.

"La competencia es complicada porque hay mucha oferta y gente muy buena, pero es sana y nos obliga a mejorar todos los días", asegura el que ha conducido 'La mirada crítica' durante la ausencia de Ana Terradillos este agosto. "Vivimos en un momento en el que hay mucha opinión y poca información. Nosotros nos centramos en dar información y separar el ruido de la información para contar la verdad, aunque no guste a todos a veces", explica el comunicador sobre el valor añadido del matinal de Telecinco.

Así, Jano Mecha insiste en que muchos espectadores prefieren 'La hora de La 1' por su inexistente publicidad y destaca los distintos tipos de audiencia. "El público que quiere ver a Silvia Intxaurrondo sabe lo que quiere ver. Y el que quiere ver a Ana Rosa también sabe lo que quiere", advierte el periodista antes de lanzar un dardo a la presentadora de La 1 recordando el tiempo en el que coincidieron profesionalmente.

Sobre su pasado con Silvia Intxaurrondo: "No tenía mucho contacto con el equipo"

"Yo trabajé con Silvia Intxaurrondo en el programa 'Un tiempo nuevo', aunque fueron solo unos meses, igual no se acordará, porque tampoco tenía mucho contacto con el equipo", asegura el comunicador, desvelando que la periodista de TVE no tuvo trato con sus compañeros durante el corto recorrido del formato en Cuatro y Telecinco.

"Todos los años le pregunta cuándo se va a jubilar. Y te puedo decir que queda Ana Rosa para rato. Tiene una vitalidad y unas ganas… le encanta su profesión y es el motor de su vida. Incluso después de pasar la enfermedad, ha vuelto con más fuerza que nunca. Me sorprendería mucho que llegase un día y nos dijera que se jubila. Sería inesperado", asegura Jano Mecha sobre su jefa.

Y es que, desde hace años, el periodista mantiene una relación muy cercana con la presentadora, algo que según él se extiende a todo el equipo. "Hay que tener en cuenta una cosa: cuando la mayor parte del equipo lleva 20 años con ella, es por algo. Sobre todo en un medio, la televisión, donde hay muchas rotaciones, porque hay otros programas en los que las condiciones no son buenas", advierte el presentador.

"Para mí es un orgullo y para mi madre, todavía más. Llevo 20 años trabajando con ella todos los días. Es una persona indispensable, como una segunda madre. Lo he aprendido todo y es una maestra de maestros", sentencia Jano Mecha sobre su tiempo en los distintos programas de Unicorn Content al lado de Ana Rosa Quintana.