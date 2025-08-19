El anuncio de Omar Suárez de una demanda de Kiko Jiménez y Sofía Suescun abre un cisma en Telecinco

Omar Suárez se ha visto obligado a paralizar el tramo final de 'Vamos a ver' para pronunciarse sobre los rumores de la supuesta guerra que ha iniciado contra la periodista Paloma Barrientos. El tertuliano, que anunció en el matinal de Telecinco los planes de Kiko Jiménez y Sofía Suescun de demandar a la colaboradora de 'Fiesta', ha dado un golpe en la mesa este lunes mandando un claro recado a su compañera de cadena.

"Cuando puedas, quiero hablar de mi alegato", ha interrumpido el periodista a Adriana Dorronsoro en mitad del 'Club social' del programa cuando la colaboradora se encontraba repasando los temas que iban a tratar en el tramo final de la emisión. "Quiero dejar una cosa muy clara", anunciaba entonces el tertuliano, atajando sin rodeos todo lo sucedido con la periodista del corazón.

"Porque lo estoy viendo en redes sociales, pero lo que más me afecta es que me lo dijo ayer Gloria Camila", ha continuado explicando Omar Suárez, que desvelaría entonces a sus compañeros el desencuentro que vivió con Paloma Barrientos. "Vino muy molesta, que vino a decirme que le habían dicho sus compañeros de la radio que yo soy muy mal compañero por haber dado la noticia aquí, en este programa, que Kiko y Sofía querían demandarla porque les había llamado basura", ha asegurado el colaborador.

#VamosAVer18A | Omar Suárez responde a Paloma Barrientos: “Yo no soy amigo ni de Kiko, ni de Sofía, ni de Cristian, ni de nadie”. pic.twitter.com/jd0NUcRK9C — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) August 18, 2025

Al parecer, la colaboradora habitual de 'Fiesta' estaría molesta con el periodista por airear sus batallas legales con la pareja, con la que vive constantes roces y desencuentros en los platós de Telecinco. "A ver, me vais a perdonar, antes de nada. Yo no soy amigo ni de Kiko, ni de Sofía, ni de Cristian ni de nadie", continuaba subrayando el colaborador de 'Vamos a ver', dispuesto a dejar las cosas claras a la periodista del corazón.

"Yo soy periodista y hablo con todas las partes y transmito aquí lo que me comentan, de hecho, amigos famosos no tengo, salvo alguna excepción, mis amigos son los de toda la vida y no se dedican a esto, y malos compañeros me parecen los que van a Paloma Barrientos e intentan malmeter entre compañeros cuando yo lo único hago es informar de lo que me cuentan", terminaba sentenciando Omar Suárez, zanjando su explicación sobre lo sucedido.