David Aleman dice 'hasta aquí' a Sarah Santaolalla por lo que sucede en 'En boca de todos': "¡Silencio!"

Una mañana más, Sarah Santaolalla volvía a vivir un momento tenso en 'En boca de todos' con Teresa Gómez al hablar del aumento del odio a Pedro Sánchez y si es delito que en muchas fiestas se esté gritando cánticos contra el presidente del Gobierno.

Así, 'En boca de todos' aprovechaba que contaba con Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, para hablar de la última polémica de Manuel Escribano, un torero que portó una bandera en la que se podía leer "Sánchez a prisión".

Mar Espinar no dudaba en señalar al PP por no condenar este tipo de actos contra el presidente del Gobierno. Y Teresa Gómez se dirigía a la portavoz del PSOE en la asamblea al decir que también el Presidente del Gobierno señaló a una persona anónima como el hermano de Isabel Díaz Ayuso y sacó una pancarta en el que le llamaban corrupto. "Eso no lo hizo el presidente", se escuchaba decir por lo bajo a Sarah Santaolalla.

Tras un cara a cara entre Mar Espinar y Teresa Gómez era Sarah Santaolalla la que quería tomar la palabra. "Un momento Teresa, tranquila", le solicitaba a su compañera. "¿Por qué está feo decir que el hermano de Isabel Díaz Ayuso se benefició si es cierto y hasta el propio Pablo Casado, líder del PP, dijo que se había beneficiado y por eso le defenestraron?", se preguntaba Sarah cuando su compañera trataba de cortarla.

David Aleman pide calma a Teresa Gómez y Sarah Santaolalla

Mar Espinar y Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

"No habléis las dos a la vez, dejar hablar a Mar Espinar", les pedía David Aleman. "Yo intento responder pero por lo que indicaba ahora mismo Sara, quiero que Teresa me explique por qué está tan mal señalar un hecho objetivo como que el hermano de Ayuso se lo llevó durante la pandemia y no está feo señalar a los familiares del presidente del Gobierno por un ejercicio de una profesión que llevan haciendo muchísimo antes?", cuestionaba. "Te contesto Mar, te contesto", le cortaba Teresa Gómez. "Pero déjala que hable", le espetaba Sarah Santaolalla.

"El hermano de Ayuso se dedicaba a esto mucho antes de que su hermana fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid", le respondía Teresa. "¿A las mordidas? ¿Se dedicaba a eso?", le replicaba Sarah Santaolalla. "A la contratación", incidía Teresa recordando que Pedro Sánchez si señaló en la tribuna del Congreso al hermano de Ayuso. "Y ella le llamó hijo de puta", soltaba Sarah antes de que David Aleman le pidiera que dejara hablar al resto.

Tras ello, Teresa aseveraba que "se lo llamó como respuesta". "El ambiente está muy crispado pero no podemos decir que solo lo hacen unos", trataba de defender Teresa antes de que Sarah le cortara diciendo que "lo crispan comentarios como el tuyo". "Teresa no puedes blanquear la violencia, no puedes...", le soltaba Sarah.

"No, no monopolicéis el debate", les advertía David Aleman. "No, es que acaba de soltar algo muy grave. Entonces normalizamos que una presidenta autonómica llame hijo de puta al presidente del Gobierno y es normal", insistía Sarah. "Silencio las dos", les pedía el presentador sin que le hicieran caso. "He dicho silencio las dos", insistía.