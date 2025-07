Nacho Abad corta de sopetón la intervención de Sarah Santaolalla y ella le desmonta sin despeinarse

Rara es la mañana que Sarah Santaolalla no discute con alguien en 'En boca de todos'. Si hace unos días la tertuliana se plantaba al ver que no le dejaban terminar sus argumentos asegurando que solo se deja hablar si se le llama "cabrón" a Pedro Sánchez, este jueves la analista política se enfrentaba con el propio Nacho Abad y con Antonio Naranjo.

Todo se producía en pleno debate sobre si el fiscal general del Estado, García Ortiz debe dimitir después de que el juez haya decidido sentarle en el banquillo por la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso tal y como piden desde el PP o si debe seguir en el puesto según defiende el Gobierno.

"Todos los que somos periodistas tenemos fuentes. Si yo recibo un mail con el documento en el que se acredita la filtración y que lo tenía antes del fiscal general, yo aporto ese mail y tacho la procedencia", defendía Nacho Abad. "Y ninguno lo han hecho", apostillaba Antonio Naranjo. "Eso es lo que han hecho", defendía por su parte Sarah Santaolalla con respecto a los periodistas que tuvieron que declarar en este caso.

Mientras que Joaquín Moeckel soltaba que "el fiscal general del Estado ha sido un auténtico cobarde porque en vez de decirle a sus propios subordinados que se encargaba él, ha empezado a decir que esto no es delito". "Lo que está haciendo es intolerable", apostillaba el abogado. Mientras que Sarah Santaolalla seguía defendiendo que "tal fue lo aportado por los periodistas que incluso lo publican en medios antes de todo esto". "¿Pero qué publican una captura con una hora?", le replicaba Nacho Abad.

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla se enfrentan en 'En boca de todos' y Nacho Abad frena el debate

"Es que no es verdad", insistía Antonio Naranjo cuando Sarah Santaolalla trataba de seguir hablando. "Si los periodistas han mentido en sala que les denuncien por falso testimonio, cosa que no han hecho", aseveraba la tertuliana. "Sara, por favor para, para, es que tenemos que estudiar derecho y te explico por qué, Félix Bolaños, Peinado cree que ha mentido durante la instrucción, ¿qué le dijo el Supremo? A ver señor juez Peinado para que haya un delito de falso testimonio el falso testimonio se tiene que producir durante un juicio, los periodistas si han mentido en la instrucción no han cometido ningún delito, tienen que decirlo en juicio", le corregía Nacho Abad a su colaboradora.

"Pero yo como he estudiado derecho, los periodistas han mantenido la misma versión que el fiscal general del Estado y aún así e incluso el voto particular, un voto particular dice que no es suficiente con un relato para sentar a un fiscal general del estado en un banquillo esto no lo escuchamos y que ahora mismo no haya pruebas", intentaba decir Sarah Santaolalla desmontando el argumento de Nacho Abad.

"Pero que tenemos que saber que en la instrucción no hay pruebas", le replicaba el presentador. "Que si que ya lo sé, pero es indicio solido", apostillaba Santaolalla. "Que no, que dejemos de repetir que los periodistas solo han enseñado las pruebas que tenía el fiscal general, los periodistas tenían un soplo que anticiparon sin tener el documento que no pudieron presentar en el Supremo porque hubiera delatado al fiscal general punto, ya está bien de la idiotez de que González Amador le filtró a la SER un correo", concluía Antonio Naranjo.