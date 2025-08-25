Así ha sido el regreso de 'Aruser@s' con esta nueva sección para recobrar el liderazgo frente a Silvia Intxaurrondo

Este lunes, 25 de agosto, Alfonso Arús ha estrenado en La Sexta la octava temporada de 'Aruser@s'. Lo ha hecho con una nueva sección de corte político, 'La matraca', para intentar arrebatarle el liderazgo a Silvia Intxaurrondo, cuyo programa 'La Hora de la 1' ha cosechado un gran éxito este verano, liderando cada día su franja.

"He llegado a la conclusión de que hay algunos temas que se repiten en bucle, de la mañana a la noche. El mismo asunto, una y otra vez. Por eso he decidido encargar a Eli que, en un minuto, nos diga cuál va a ser la matraca de día", explico el conductor de 'Aruser@s' al arranque de la entrega de este lunes.

Al frente de esta nueva sección estará Elisabeth López, 'Eli', rostro habitual del programa de La Sexta. En cada entrega condensará en sesenta segundos el asunto que marcará la agenda política del día. Este lunes, abordó el blindaje de la residencia de verano de Pedro Sánchez en Lanzarote, La Mareta, tras las preguntas del PP en el Congreso por el cierre de accesos en la zona.

Así resumió el asunto la colaboradora de 'Aruser@s': "Nos van a dar matraca con el blindaje de La Mareta, porque el PP ha registrado siete preguntas en el Congreso para saber si se debe a cuestiones técnicas o para impedir manifestaciones en contra de Sánchez". Sin embargo, el programa quiere ir más allá. El reto de 'La matraca' será condensar en apenas un minuto los principales argumentos que esgrimirán políticos, colaboradores y presentadores, tanto a favor como en contra del tema a tratar.

Alfonso Arús explica el objetivo de la nueva sección, 'La matraca'

Según ha explicado Alfonso Arús, "en esta nueva sección, no solo nos van a informar del tema en cuestión, sino que además en este minuto nos van a dar los argumentos que van a ofrecer tanto de un lado como del otro. Situamos en un lado a políticos, contertulios y presentadores afines, que incluso ahora también imparten lecciones, y del otro lado lo mismo. Así le damos al público todo bien simplificado y nos ahorramos mucho tiempo".

El conductor de 'Aruser@s' dejó claro que esta sección aspira a convertirse en un faro de orientación para el espectador. "Hoy hemos estrenado una sección en la que le contamos, en un minuto, de qué van a hablar todos los programas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, resumiéndoles todas las posturas", ha explicado el comunicador.

El estreno de esta octava temporada de 'Aruser@s' llega en el mejor momento de audiencias de los programas de actualidad de TVE. 'La hora de la 1’ de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360', conducido por Javier Ruiz y Adela González, han conseguido liderar de lunes a viernes su franja de emisión durante todo el verano. Ahora, con el inicio del curso televisivo, se verá si consiguen mantener el liderazgo ante la llegada de Ana Rosa, Susanna Griso y Alfonso Arús a las mañanas de Telecinco, Antena 3 y La Sexta, respectivamente.

'Aruser@' dará el salto a las mañanas del fin de semana

Además de esta nueva sección, el espacio matinal también ha estrenado plató. "Hemos hecho una remodelación del plató, como el estadio Santiago Bernabéu, lo hemos tapado. Antes cuando llovía nos mojábamos, ahora ya no. Pero ha habido un pequeño problema y es que nos han empequeñecido a todos. Ahora parecemos minions", ha bromeado Arús. Y es que, desde algunos planos, todos parecen más bajitos de lo que son, debido al tamaño de la nueva mesa y las nuevas sillas.

Esta no ha sido la única novedad. Y es que a partir de la próxima semana, Hans Arús presentará los sábados y domingos de 9 a 11h 'Aruser@s Weekend', en el que será el salto del programa a las mañanas del fin de semana. Algo con lo que también ha bromeado el presentador. "Está robando, literalmente, las secciones del programa, hasta el punto de que ya se ha quedado con la votación de 'El imbécil de la semana' para él. Me la roba de los viernes y se la apalanca para los sábados", advertía sobre su hijo.

"Porque votará gente con criterio, que aquí no tenéis", se ha defendido Hans. A lo que su padre le ha contestado, con ironía: "Tú, que has llegado aquí el último, quién eres para robarnos un histórico como es 'El imbécil de la semana'". 'Aruser@s Weekend' será una versión de 'Aruser@s' que recogerá "lo mejor de la semana", pero que también contará con "algunas seccione nuevas".