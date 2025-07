La vida actual de Beatriz Carvajal, con 75 años: de ser Gregoria en 'La que se avecina' a su polémica salida de la serie

En nuestra historia televisiva y teatral tenemos varias actrices reconocidas por el gran público que, aunque no siempre están en la primera línea, se las ingenian para robar escenas en cada proyecto en el que aparecen. Y una experta en eso es precisamente Beatriz Carvajal, la actriz madrileña que cumple en diciembre de este año 76 años. Y es que es imposible no haber visto a Carvajal en alguna de las series de nuestra vida. Quizá su papel más recordado sea el de la profesora Marisa en 'Compañeros'. Contestaria, firme cuando debía serlo y siendo un auténtico ejemplo para los alumnos del Colegio Azcona.

Una de sus escenas más míticas hablaba sobre los peligros del fascismo y el auge de esa extrema derecha, que ya empezaba a asomarse en España a comienzos de los 2000. Una escena que se vuelve viral cada poco tiempo. "Pero cómo vamos a ser respetuosos con una ideología que no respeta a los demás" decía su personaje. "No podemos ser tolerantes con grupos que lo único que persiguen es aterrorizar a todo aquel que se cruza en su camino".

Y gracias a su brillante interpretación, ganó el TP de Oro a Mejor Actriz en 1999. Pero, aunque ese papel consiguiera acercarla a una nueva generación, Beatriz Carvajal ya tenía una brillante carrera de más de dos décadas a sus espaldas. La actriz madrileña, desde muy joven, sintió vocación teatral y, con tan solo catorce años, ingresó en la Compañía Nacional de Teatro, debutando en el histórico Teatro María Guerrero. Y, durante las décadas de los 60 y 70, consolidó el inicio de su carrera participando en obras relevantes como 'La zapatera prodigiosa', 'Mariana Pineda', 'Los árboles mueren de pie', 'Cuidado con las personas formales' y 'La zurra', demostrando su capacidad dramática casi desde sus inicios.

"Comencé en esta profesión gracias a que Antonio Ferrandis me presentó a José Luis Alonso, director del teatro María Guerrero. Yo era una niña y Antonio me dijo: ‘no tengas prisa y ama a esto por encima de todo'", dijo en una entrevista para Padrinos. "Me iba a ver los ensayos y a babear de envidia de aquellas actrices que estaban encima del escenario. ¿Yo algún día podré hacer algo así?", confesó en Onda Cero. El teatro le llamaba más que nada. Aunque donde comenzó su éxito fue en el mundo televisivo.

Miguel Rellán y Beatriz Carvajal, en 'Compañeros'.

"El boom vino de la mano del Un, Dos, Tres, un programa que veían 20 millones de personas", contó en una entrevista para AISGE. En el mítico programa de Chicho Ibáñez Serrador encarnaba a La Loli, a una catalana, a una gallega, a una prostituta y a una pasota. "Eran un resumen de la sociedad española y había en ellos un fondo de crítica social, a veces dura, y siempre irónica". Y, aunque abandonó el programa un par de años, regresó en 1985 mientras continuaba compaginándolo con el teatro. Algo que nunca dejó de lado, y por lo que sentía verdadera pasión.

Pero donde llegó ese punto de inflexión fue, claramente, gracias a la televisión. Primero con la serie 'Lleno, por favor', en TVE, junto a Alfredo Landa y Lydia Bosch. Y luego 'Compañeros'. Una serie que que se convirtió, sin duda, en una de las más importantes de la historia de nuestra televisión. La ficción de Antena 3 tuvo 9 temporadas y 121 episodios, y alcanzó grandes picos de audiencia entre los años 1998 y 2002.

Su temporada seis llegó hasta los 5 millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%. Un auténtico éxito entre el público juvenil que convirtió a sus personajes en auténticas estrellas. Y el personaje de Beatriz Carvajal era uno de los más importantes. Una base de la historia.

"Los guionistas de aquella serie eran maravillosos porque, aparte de mi trabajo interpretativo, yo estaba muy en la onda de lo que contaban y de cómo lo enfocaban", contó para AISGE. Y, gracias a su popularidad, también fichó unos años después por otra mítica de nuestra televisión: 'Aquí no hay quien viva', dando vida a la madre de Belén, a la que todos conocían como 'La Torrijas', donde estuvo 29 episodios. "Era una serie fantástica, a mí me llamaron para hacer un capítulo, luego me dijeron de hacer otro y ya me propusieron quedarme. Yo acepté porque era muy fan de 'Aquí no hay quien viva'", contó para Fórmula TV.

De ahí, como muchos de sus compañeros, dio el salto a la serie hermana 'La que se avecina', donde estuvo el doble de episodios interpretando a Gregoria. Pero su aventura en la serie de los hermanos Caballero no acabó como le habría gustado. "Sí, me sentí quemada, pero no por mis compañeros, sino por otras personas con las que no tenía buena relación. Por eso decidí irme", confesó en una entrevista para Vanity Fair.

Tras su salida de la ficción de Telecinco, Beatriz Carvajal no ha dejado de trabajar. Ha dado vida a la madre de María Pujalte en 26 episodios de 'Los misterios de Laura', por la que recientemente ganó el premio de la Unión de Actores, además de haber participado en 'La Caza, interpretando a Caridad.

En el terreno personal, Beatriz Carvajal nunca se ha casado, pero tiene dos hijos, Nisma y Montse. Y, mientras tanto, sigue deslumbrando en el teatro. ¿Su último papel? La obra 'Otra vida' en el Teatro Liceo.