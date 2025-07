Elisa Mouliaá recibe un toque de atención legal tras su entrevista con Sonsoles: "No va a colar ante el juez"

Elisa Mouliaá ha retomado sus apariciones en televisión después de que alguien de su círculo íntimo traicionase su confianza filtrando unos comprometedores audios sobre su caso contra Íñigo Errejón. La actriz acudió a 'Y ahora Sonsoles' este martes para compartir una vez más su historia con el expolítico. Y desde 'Espejo Público', la abogada Montse Suárez no ha dudado en lanzar una advertencia sin filtros a la demandante.

"Estoy muy decepcionada con todo, no me lo hubiese imaginado nunca, pero menos mal que no me lo imaginé porque nunca hubiese denunciado. No me arrepiento ni me voy a arrepentir nunca, creo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho lo mismo que yo", sentenció la actriz y presentadora sobre su denuncia por presunta agresión sexual contra el antiguo portavoz de Sumar.

La abogada Montse Suárez se dirige a Elisa Mouliaá con una seria advertencia sobre su juicio con Errejón

Un alegato que ha sido objeto de tertulia este miércoles en 'Espejo Público' y que Montse Suárez, abogada y colaboradora del programa, ha abordado sin filtros. "Los abogados no recomendamos, ni asesoramos a nuestros clientes víctimas de presuntos delitos de agresión sexual que cuenten y vuelvan a contar en programas de televisión su historia", ha comenzado advirtiendo la letrada sobre Elisa Mouliaá.

Montse Suárez en 'Espejo Público'

"Por tanto, el argumento de que tu declaración estás nerviosa, estás mal, interpretas mal los términos no va a colar delante de la condición psicológica del juez", sentenciaba a continuación Suárez durante su conexión en directo con el matinal de Antena 3, manteniendo en todo momento una actitud crítica con la denunciante y su última parada televisiva.

Sin embargo, la colaboradora de 'Espejo Público' dejaba atrás su reprimenda a Elisa Mouliaá para centrarse en el motivo que había llevado a la actriz de nuevo a plató. "Dicho esto, me preocupa más las cintas, los audios con una amiga que han salido y me preocupa porque de estar sesgados, de haberse manipulado, le está haciendo mucho daño a la víctima", ha advertido Monste Suárez con gesto serio.

"Pero aún más a la credibilidad y veracidad de su testimonio que tiene que valorar el juez instructor, si esta causa llega a sentar en el banquillo a Errejón", terminaba puntualizando la abogada del matinal de Antena 3, zanjando su pronunciamiento sobre el tema y cerrando el debate para avanzar con más asuntos de 'Más Espejo'.