Elisa Mouliáa se rompe con Sonsoles Ónega y revela el alto precio de denunciar a Íñigo Errejón

Elisa Mouliáa ha reaparecido este martes en 'Y ahora Sonsoles' después de que la semana pasada se filtraran unos audios en los que la actriz habría tratado de convencer a una amiga, anfitriona de la fiesta a la que acudió con Íñigo Errejón para que diera una versión concreta de lo sucedido.

Tras días indignada por cómo se estaba abordando el asunto y como le estaba afectando de nuevo, Elisa Mouliáa ha querido visitar el programa de Sonsoles Ónega para defenderse y dar su versión de los hechos después de recordar todo lo sucedido y escuchar esos audios.

"Estoy, removida y muy dolida con la que ha sido prácticamente mi mejor amiga durante años", confesaba Elisa Mouliáa entre lágrimas. "Yo la conocí con 15 años, éramos casi como hermanitas, yo empecé una relación con un músico que fue tortuosa y ella me sacó de ahí, me salvó porque gracias a ella conocí a mi ex marido y gracias a eso hoy tengo una hija preciosa", explicaba la actriz.

Al ver como su invitada se rompía, Sonsoles trataba de tranquilizarla. "Es muy doloroso para una mujer la traición de una amiga", comentaba la presentadora. "Es muy doloroso ver que no me llamaba y lo primero que hice fue preguntarle si estaba hablando con la defensa de Errejón porque ya empecé a ver cosas que no me cuadraban. Y ella ya estaba posicionadísima, no quería escucharme ni quería saber absolutamente nada. Es verdad que yo en su día no se lo comuniqué como si fuera un delito porque no lo sabía hasta que vi que había más mujeres afectadas", proseguía explicando Elisa Mouliáa.

"Yo he vivido un linchamiento constante por parte de los medios, han sacado cosas de mi pasado que no son verdad, me han intentado desacreditar constantemente. Al final es una persona que tiene poder, no sabemos de donde viene", incidía. "¿Qué poder tiene Errejón hoy que está fuera de todo?", repreguntaba Sonsoles. "No te sé decir. Mi experiencia es que yo he hablado con toda mi buena intención y lo que se está haciendo es poner en cuestión absoluta lo que he dicho por fama y dinero. Yo he trabajado 12 años en televisión y no he parado, no quería ni fama ni dinero", destacaba ella antes de que Sonsoles aclarara que no estaba cobrando ni un solo céntimo por esta entrevista.

Asimismo, Elisa Mouliáa ha dejado claro que se siente completamente decepcionada con todo. "Lo estoy con el sistema, con el periodismo, con todo", recalcaba. "No me lo hubiera imaginado nunca y menos mal que no me lo imaginé, porque si no, no hubiera denunciado", añadía al respecto. Y cuando Sonsoles le preguntaba si se ha sentido cuestionada ella no dudaba en decir que "completamente".

Elisa Mouliáa, clara y rotunda sobre si se arrepiente de denunciar a Errejón

Pese a todo esto, Elisa reconoce que no se arrepiente de haber denunciado a Íñigo Errejón. "No, no me arrepiento ni lo haré nunca. Me voy a ir a la tumba y voy a descansar completamente en paz. Cualquier persona en mi situación hubiese hecho lo mismo que yo", decía de forma rotunda. Aunque si que ha llegado a pensar en tirar la toalla. "Se te pasa por la cabeza. Sobre todo, por la tergiversación de absolutamente todo, por la manipulación de la verdad y por el tejemaneje. Gente que no te esperas que te vaya a traicionar, te traiciona", añadía.

Pero tiene claro que quiere ir a por todo. Y sobre si quiere que condenen a Errejón, Elisa Mouliáa dejaba claro que ella busca "la justicia y que la verdad se escuche". "Más allá de lo que le pase a esta persona. La gente que ha estado al lado mío es lo que me duele", confesaba al respecto volviendo a romperse sin poder seguir hablando.

"Es que llevo toda una semana con esto. He intentado hablar con los medios para que publiquen toda la conversación, porque se ve claramente que digo la verdad", destacaba. "Han cogido las partes que han querido. Eso es lo que a mí me duele, que se manipule tanto. Al final, estamos sufriendo las mujeres. ¿Quién queda mal? Esto no lo hace bien a absolutamente a nadie. Si quieren contar una parte, que cuenten también la otra. Sólo digo eso. Que haya transparencia absoluta", pedía la actriz de 'Águila Roja' y 'Servir y proteger'.

"Que no lo hagan para intentar blanquear al que tiene más poder o por los planes que quisieran tener con esta persona después de que dimitiera. Que intenten hacer las cosas con rigor, honestidad y respeto", terminaba diciendo Elisa Mouliáa.