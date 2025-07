Cristinini no lo calla más y revela la razón por la que le han apartado del 'Grand Prix 2025' realmente

Un verano más el 'Grand Prix' regresaba a TVE el pasado lunes 7 de julio con Ramón García como maestro de ceremonias. Sin embargo, junto a él no estaba Cristinini, la streamer que durante dos años ejerció de copresentadora del programa. Este 2025 ha sido Ángela Fernández la que ha ocupado su lugar.

Hasta el momento se desconocían los motivos por los cuales Cristinini no formaba parte del grupo de presentadores este año. Incluso si había sido una decisión suya o de la cadena. Para poner fin a las especulaciones, ha sido ella misma la que se ha pronunciado al respecto, para dar a conocer las razones de su marcha.

"Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir", ha empezado diciendo a través de sus historias de Instagram. Acto seguido, aclara que fue una decisión del ente público: "RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada, la vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles".

'El Grand Prix' prescindió de Cristinini para fichar a Lalachus y Ángela Fernández

Pese a todo, Cristinini reconoce que tiene muy bonitos recuerdos de su paso por 'El Grand Prix': "Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto". Por último, ha querido agradecer a todos sus seguidores "lo cientos de mensajes bonitos" que ha recibido, dejando claro lo mucho que la echan de menos en el programa presentado este año por Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández.

El regreso del 'Grand Prix' a TVE el verano de 2023 lo hizo con Michelle Calvó y Cristinini como copresentadoras junto a Ramón. Sin embargo, los compromisos profesionales de la actriz le impidieron seguir al año siguiente. En lugar de fichar un nuevo rostro, la cadena optó porque la streamer y el comunicador vasco se repartieran el trabajo. Un año después, este 2025, el programa ha decidido prescindir de la joven para fichar a Lalachus y a Ángela Fernández.