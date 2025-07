5 películas de estreno que llegan este fin de semana a Netflix, Movistar+, Prime Video…: qué ver del 18 al 20 de julio

Este mes de julio está plagado de grandes estrenos en la sala de cine. Ahí tenemos la nueva entrega de 'Jurassic World', que ya supera los 500 millones en taquilla. También el nuevo 'Superman', con David Corenswet. O la próxima 'Los cuatro fantásticos', con la firma de Marvel, y con Pedro Pascal y Vanessa Kirby como protagonistas. Pero si no queremos meternos una sala de cine y preferimos quedarnos en casa viendo películas, traemos una lista de 5 estrenos destacados en las plataformas de streaming para que podáis ver este fin de semana del viernes 18 al domingo 20 de julio.

Por un lado tenemos el thriller coreano 'Mis 84m2'. Aunque llega con apenas promoción, ¿qué puede haber más terrorífico en esta sociedad actual que una búsqueda de piso? Si queremos seguir con el mundo thriller, también tenemos la nueva película de Liam Neeson. Y, aunque la edad ya no perdona, sigue estando en forma para repartir mamporros y enfrentarse a mafiosos peligrosos.

Y para terminar con el género, Amazon Prime Video estrena 'Juegos de seducción', aunque aquí un toque más erótico, y con Diego Boneta como protagonista. Y, para rematar nuestros destacados, tenemos por un lado la crítica social de 'Mountainhead', con el creador de 'Succession'. Y la precuela 'Un lugar tranquilo. Día 1', para que nos mantengamos en silencio ante el apocalipsis.

Mis 84m2

Sinopsis: Woo-seong, un hombre que ha invertido todos los ahorros de su vida en un apartamento, descubre que sus paredes ocultan ruidos molestos, vecinos hostiles y secretos estremecedores.

Este thriller coreano escrito y dirigido por Kim Tae-Joon vuelve a ese tema recurrente en el cine del país asiático: la diferencia de clases, y una reflexión sobre la sociedad actual de Corea del Sur. En España sería diferente porque, como están las cosas, un piso de 84 metros cuadrados sería una mansión. ¡Y encontrarlo sí que es una película de terror! Con Kang Ha-neul en el papel principal, acompañado por Yeom Hye-ran y Seo Hyun-woo, se trata de un thriller que va directo al grano, y que tiene una atmósfera agobiante que va a más y más. Uno de los estrenos más interesantes del cine coreano en Netflix.

Plataforma: Netflix

Absolución

Sinopsis: Un curtido gangster descubre que está empezando a perder la memoria. Decidido a enmendar las cosas con su hija y rectificar los errores del pasado, antes de que sea demasiado tarde intentará hacer lo que sea para redimirse. Pero las garras del mundo criminal no lo soltarán tan fácilmente y se verá obligado a enfrentarse a la organización para la que lleva más de 20 años trabajando.

Liam Neeson sigue repitiendo el mismo personaje una y otra vez desde que encontrase el filón en 'Venganza', allá por 2008. No suele ofrecer nada nuevo, la verdad. Pero el actor irlandés sigue dándolo todo, pese a su edad. “Tengo 72 años y en algún momento esto se tiene que acabar, no puedo engañar al público y no quiero que Mark [se refiere a Mark Vanselow, su doble habitual en las escenas de riesgo] haga todas mis escenas de lucha por mí”, dijo recientemente en una entrevista para Vanity Fair. En 'Absolución' le encontramos junto a Ron Perlman. Sí, el mítico 'Hellboy', entre otras películas. Buenas escenas de acción y, por supuesto, mafias y gángsters por un tubo. ¿Qué más le podemos pedir a este héroe de acción que ya está en su ocaso?

Plataforma: Movistar Plus+

Mountainhead

Sinopsis: Cuatro amigos millonarios se escapan del ojo público cuando explota una crisis internacional.

Descrita como una 'Succession' en una montaña. No en vano, su director es Jesse Armstrong, el creador de la popular serie de HBO. Aquí tenemos a Steve Carell como protagonista, y se trata de una ácida crítica a los empresarios multimillonarios que dominan el mundo. Aunque se ha estrenado sin mucha promoción por parte de la plataforma, es una de esas películas interesantes de ver, con buenas reflexiones sobre el estado actual de nuestra sociedad capitalista cada vez más podrida por dentro. "Todo se interpreta igual, abordamos cada escena con la misma intensidad y seriedad, pero algunas cosas simplemente son más absurdas, ahí es donde surge la comedia", explicó Carell para eCartelera.

Plataforma: MAX

Juegos de seducción

Sinopsis: El guapo y encantador Sebastián utiliza su impecable sentido del estilo para estafar a mujeres ricas y famosas en México. Con la ayuda de su leal secuaz Maclo, lleva a cabo astutos planes. Sebastián pospone el final de su carrera de estafador para centrarse en ella.

Diego Boneta y Martha Higareda protagonizan este thriller erótico, al más puro estilo de las películas de los 90 que puso de moda 'Instinto básico', con Michael Douglas y Sharon Stone. Dirigida por Gonzalo Tobal, es una de las películas de producción mexicana más esperadas del año. Y nos llega gracias a Prime Video. El actor se dio a conocer gracias a la locura de serie que era 'Scream Queens', de Ryan Murphy. Ahora, después de una carrera cada vez más en alza, se lanza al streaming con esta historia de estafas y venganzas.

Plataforma: Pime Video

Un lugar tranquilo. Día 1

Sinopsis: Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión, en la ciudad de Nueva York, por criaturas alienígenas sedientas de sangre y con oídos ultrasónicos.

'Un lugar tranquilo' cambió las reglas del juego en cuanto al cine de terror se refiere. Nos trajo el silencio, y nunca mejor dicho. La película dirigida por John Krasinski, acompañado en el reparto por Emily Blunt, triunfó en taquilla y dio pie a una secuela que, aunque un poco inferior, mantuvo el interés en la saga. Ahora, mientras esperamos la tercera parte, podemos disfrutar de esta precuela con Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. Una entrega más intimista, más profunda, con una protagonista tratando de llegar a la pizzería donde comía con su padre de pequeña. No aporta nada nuevo al canon de la saga, pero sí nos deja una historia profunda y con mucho corazón.

"Sentí mucho miedo de tener que regresar a ese momento... Mi personaje se enfrenta a su mortalidad, incluso antes del apocalipsis, y su vida se le escapa de los manos", contó en una entrevista para People. "Fue desalentador tener que llegar ahí, psicológica y emocionalmente. Sin embargo, al final, fue muy terapéutico, porque no hacía muchos años que había vivido la muerte de Chadwick Boseman, que me conmocionó profundamente".

Plataforma: SkyShowtime