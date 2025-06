TVE cancela 'Informe Semanal' de la programación de La 1 y toma esta insólita decisión tras 52 años de emisión

Si hay un programa emblemático en nuestra televisión es 'Informe Semanal'. El célebre espacio de reportajes lleva 52 años acompañándonos en la noche de los sábados haciendo un repaso a la actualidad desde otro punto de vista. Y aunque siempre se ha emitido en La 1 este sábado habrá un cambio insólito con el formato.

Y es que debido a la emisión del partido entre España e Inglaterra de cuartos de final de la Eurocopa sub 21 que La 1 emitirá este sábado 21 de junio a las 21:00 horas; 'Informe Semanal' se quedaba sin hueco en la cadena principal de la Corporación.

Por ello, y para evitar tener que hacer un nuevo parón con 'Informe Semanal', TVE ha decidido que por un día el espacio que presenta Lara Siscar pase de emitirse en La 1 a hacerlo en La 2. Así, los seguidores que quieran ver el programa este sábado tendrán que cambiar a la segunda cadena a partir de las 21:00 horas. No obstante, también se podrá seguir como es habitual a través del Canal 24 horas.

Cabe decir que tras el partido de la sub 21, La 1 volverá a apostar por un especial de '360' con Javier Ruiz y Miriam Moreno, debido a las vacaciones de Adela González, para seguir analizando la última hora en torno a la situación política después del informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como el cabecilla de una supuesta trama corrupta en el PSOE.

Los temas de este sábado en 'Informe Semanal'

'El pulso de Sánchez'

Los socialistas insisten en que no hay ninguna trama dentro del partido y que los tentáculos del caso Koldo solo afectan directamente a los dos exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Esta semana, el primero renunciaba oficialmente a su escaño en el Congreso, donde se ha vivido una de las sesiones de control más discutidas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de ser "el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años". El líder de Vox le ha llamado "corrupto y traidor" y Gabriel Rufián le ha pedido al presidente que "jure que esto no es la Gürtel del PSOE". Golpes dialécticos a la derecha y a la izquierda de la bancada socialista. Tan solo dos días antes, el lunes, el jefe del Gobierno volvía a comparecer desde Ferraz para asegurar que "España lo que merece es avanzar, no retroceder con la agenda reaccionaria" y que, si alguien se lo está planteando, "que presente una moción de censura". La situación inquieta, cada vez más, tanto a los socios de Gobierno como de investidura.

"Por primera vez, da la sensación de que la continuidad de la legislatura, esta vez sí, está muy en riesgo. Y hemos visto un cambio radical en el presidente, que pasa al ataque", apunta Paloma Esteban, de ABC. La nueva ejecutiva del partido se decidirá en las próximas dos semanas y se ha puesto al frente de esta gestión a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. "Dentro del partido, hay un malestar creciente y una preocupación muy evidente entre quienes creen que la situación es insostenible, pese a los esfuerzos de Sánchez", añade José Marcos, de El País. "Creo que, en este momento, la estrategia es la de la contención del impacto, la de encapsular el golpe en ese grupo suspuestamente corrupto", dice Fernando H. Valls, de La Vanguardia.

La UCO, cuyo informe contiene los audios de los presuntos implicados y que han sorprendido a propios y extraños, no solo entraba en Ferraz este viernes para clonar el correo de Cerdán, sino también en la sede del ministerio de Transportes, de Adif y de la Dirección General de Carreteras para indagar en varios contratos y ampliar su investigación sobre el exministro José Luis Ábalos.

'España, Europa'

Esta semana, el Parlamento Europeo ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho dentro de la Unión, a la que accedió España hace ahora 40 años. La transformación como país fue evidente y los desafíos han ido evolucionando. Ahora mismo, hay sobre la mesa muchos que comparten todos los Estados miembros, pero ante los que no se suelen alcanzar respuestas ni únicas ni rápidas. Ocurre con la masacre en Gaza. "Es que, de los 27, hay solo 17 países a favor de condenar a Israel o, al menos, a cortar o modificar relaciones. España está liderando esto. De eso sí nos podemos sentir orgullosos, pero es que hay 10 países, liderados por Alemania que ahora mismo ¡no quieren mover ni un palmo!". A debate con otras voces, María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputada durante la anterior legislatura comunitaria, sabe bien lo que cuesta gestionar dentro de las instituciones europeas las cuestiones más sensibles. La inmigración irregular es una de ellas.

España, desde esta frontera sur de Europa, sigue sufriendo la presión en Canarias. "Creo que hay un pacto migratorio que es bastante delirante", apunta Palop. "Yo no soy muy optimista, la verdad. Soy muy europeísta y me encantaría que nos pusiésemos de acuerdo", dice el escritor David Uclés. "Yo no entiendo cómo puede ser que alguien que te está sacando tu trabajo, te está cuidando a tu madre, te está cuidando de tu hijo, reniegues de esas personas". Lo dice Loreto Fernández, agricultora, conocedora en primera persona de la situación en el campo español y de la necesidad de mano de obra. "Es un choque brutal, cultural, en el que tenemos que profundizar y eso pasa por una educación de la población por una comprensión del otro", aporta Mayte Carrasco, directora de documentales. Aparte, Trump aprieta desde el otro lado del Atlántico en diversos frentes, como en defensa y en comercio, lo que ha llevado a Bruselas a impulsar su autonomía estratégica. "Es el momento de activar el liderazgo europeo", dice Daniel Banshadeh, analista político: "Ahora mismo, vivimos una pugna entre Estados Unidos y China y estas dos grandes potencias batallan por la propia supervivencia política. Es un mundo mucho más realista". Pero, en paralelo, crecen los extremismos y la desinformación no ayuda.

'Cepo a Cristina'

Desde esta semana, Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario tras ser condenada en firme por un caso de corrupción que, además, la ha inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. Lo ha sido todo en Argentina: presidenta, vicepresidenta y líder del Peronismo tras enviudar de Néstor Kirchner, que había llegado a la cabeza del país tras el terrible corralito financiero que había asolado Argentina a principios de siglo.

Sigue siendo una de las mujeres más poderosas del país. Abanderada de una imagen que millones de personas han llegado a venerar, solo se pudo escuchar su voz en una abarrotada Plaza de Mayo cuando, a mediados de semana, empezó a cumplir condena en su domicilio de Buenos Aires. "Volveremos. Me pueden encerrar a mí, pero no al pueblo argentino".

Todos, sobre todo sus seguidores, recuerdan la famosa frase de Evita en el lecho de muerte. Adorada y rechazada a partes iguales, su arresto marca un nuevo capítulo en la historia reciente argentina.