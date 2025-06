'Tardear' da la clave del giro de 180 grados de Álvaro Muñoz Escassi con Montoya en 'Supervivientes'

Si hay algo que ha llamado la atención en estos últimos días de 'Supervivientes 2025' es como Álvaro Muñoz Escassi ha pasado de ser el consejero de Montoya a acusarle de haber incluso cruzado los límites con una agresión a Anita que la propia organización desmontó este martes. Ahora 'Tardear' ha querido analizar qué es lo que ha pasado entre ambos concursantes.

"Unos días de convivencia han bastado para que la relación de Escassi y Montoya definitivamente salte por los aires. De considerarse padre e hijo a no darse ni los buenos días", empezaba diciendo Verónica Dulanto al dar paso a un vídeo con lo sucedido entre ambos concursantes.

Tras ver un vídeo en el que Montoya asegura que está muy disgustado con Escassi, 'Tardear' daba la bienvenida a Lara Dibildos, la que fuera pareja del ex jinete y madre de su hijo. "¿Cómo ves este enfrentamiento?", le cuestionaba Frank Blanco. "Lo veo complicado porque están en una semana en la que ya están casi terminando y están todos que no pueden con la vida", empezaba contestando ella.

Lara Dibildos se pronuncia en 'Tardear' sobre la guerra de Montoya y Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025'

Lara Dibildos en 'Tardear' y Montoya en 'Supervivientes 2025'

"Yo creo que al principio han tenido buena relación porque son los dos de Sevilla, eso les une, y la cultura de su infancia. Lo que pasa es que el problema es que hay mucha diferencia de edad", proseguía diciendo Lara Dibildos. "¿Ese es el problema tú crees?", le cuestionaba Frank Blanco.

"Álvaro es un tío muy maduro y a Montoya le falta todavía mucho para madurar y lógicamente en lo que es la convivencia creo que Montoya no ha aprendido todavía lo que es dialogar las cosas, discutirlas de forma sana y llegar a acuerdos porque cuando algo no le gusta canta, da palmas, habla solo e insulta y yo creo que necesita madurar en eso", sentenciaba Lara Dibildos sobre el de Utrera.

Por su parte, Canales Rivera señalaba cuál es la clave para él del giro que ha dado Escassi con Montoya. "Yo voy a hablar como si fuera Montoya, pero vamos a ver Montoya, ¿todavía no te has enterado de que estamos en la recta final de Supervivientes? Y de que ahí no hay ni padre ni hermano ni vecino ni nada. Ahora todos quieren ser campeones", sentenciaba el colaborador dejando claro que todo esto es porque llega la final del reality y cada uno juega sus cartas.