'Supervivientes 2025' expulsa a Anita Williams por sorpresa y se queda fuera de disputar la gran final

Aunque la gala final de 'Supervivientes 2025' ha comenzado con los cuatro finalistas aterrizando en Telecinco, Anita Williams se ha quedado a las puertas del podio al convertirse en la última expulsada.

La concursante no ha logrado imponerse a Borja González y Montoya en el primer televoto de la noche, lo que le deja sin opción de disputar los juegos propuestos por la organización. Tampoco ha podido hacerse con el oro, la plata o el bronce de la edición. Una expulsión que le coloca como cuarta finalista del reality.

Es necesario remarcar que los últimos tres concursantes en hacer frente a dicho televoto salieron tras la victoria de Álvaro Muñoz Escassi el pasado domingo en 'La noria infernal'. El jinete consiguió imponerse a Montoya, el otro clasificado para dicho juego de líder, que cayó al mar a consecuencia de un mareo tras seis minutos de prueba.

Con Escassi como líder, Anita, Borja y Montoya han luchado en un decisivo televoto para alcanzar el premio final. Minutos después de iniciarse la gala, Jorge Javier Vázquez revelaba los porcentajes provisionales, que ya apuntaban hacia una expulsión inminente.

Uno de los nominados acumulaba un contundente 56% del apoyo del público. Por su parte, los otros dos se disputaban el pase con un 24% y un 20%, respectivamente. "La primera expulsión es inminente", anunciaba el presentador justo antes de conectar con los tres nominados. Justo antes de la expulsión, el reality ha actualizado los porcentajes que mostraban el mismo aspecto que al comienzo de la gala.

Borja González se salva frente a Anita y Montoya

Asimismo, Jorge Javier ha comunicado: "Para darle más emoción, el orden de salvación no tiene que coincidir con la expulsión. Aunque el expulsado es el expulsado. Eso no cambia". Así pues, el presentador ha comunicado la sorprendente salvación de Borja González. Esta gesta por parte del valenciano ha reducido la expulsión a un intenso duelo entre Anita Williams y Montoya.

Anita Williams, cuarta clasificada de 'Supervivientes 2025'

La expulsión no ha tardado en llegar. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que continúe su camino hacia la final... Montoya", han sido las palabras empleadas por el presentador para comunicar la salvación del joven y, por ende, la marcha de Anita Williams en plena final.

Montoya continúa en la final y Anita es la expulsada 💥



🏝️ #SVFinal

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/2qEDylV0M4 — Telecinco (@telecincoes) June 17, 2025

Una expulsión que le llega después de ocho nominaciones y de ser una de las favoritas para hacerse con el premio debido al alto número de salvaciones acumuladas a sus espaldas. De hecho, la joven era una de las que mayor porcentaje reunía durante las últimas semanas de concurso.

La reacción de Anita Williams a su expulsión

Lejos de mostrarse apenada, Anita Williams no ha dudado en mostrar su apoyo a sus compañeros, especialmente a Montoya quien ha conseguido meterse en el podio. "Disfrutad un montón y disfrutad por mí. Gane el que gane, los tres sois ganadores. Os quiero", han sido las palabras que la joven les ha dedicado a sus compañeros mientras se ha fundido en un intenso abrazo con ellos. Asimismo, Montoya ha comentado visiblemente emocionado: "La madre que osa parió. Chiquillos, muchas gracias y os quiero mucho. Darle la enhorabuena a ella que es la ganadora".

Jorge Javier ha querido tomar la palabra para poner en valor su paso por el concurso: "Mira, te espero aquí con los brazos abiertos porque nos has regalado tantísimos buenos momentos en 'Supervivientes'. Suena tópico, pero es una final muy vibrante y muy complicada porque es difícil y desde luego Anita, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro amor. Aquí te esperamos".

Los piropos por parte del presentador no han cesado: "Te vas como una campeona, como una superviviente con un montón de gente que te apoya. Has hecho unas pruebas alucinantes". Así pues, antes de entrar en plató, Jorge Javier le ha invitado a la joven a una sala en la que ésta se ha podido encontrar con sus primos. Un momento de gran emoción en el que la superviviente no ha podido contener las lágrimas.