Sofía Suescun se deslengua en su despedida de Telecinco y dice quién es el ganador de 'Supervivientes 2025'

Sofía Suescun, que fichó por 'Socialité' para presentar su propia sección sobre 'Supervivientes 2025', se ha despedido este domingo de los telespectadores ante el fin del reality, cuyo desenlace podremos ver este martes, 17 de junio, en Telecinco.

Y ha querido poner el broche de oro a su colaboración con el programa de Antonio Santana y María Verdoy mojándose sin pelos en la lengua como acostumbra y diciendo claramente quién debe ser el ganador o ganadora de esta edición de 'Supervivientes' y quién va a ser realmente.

Recordemos que, tras la expulsión de Damián Quintero en la semifinal del pasado jueves, los cuatro finalistas clasificados son Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita Williams y Borja González. Los cuatro aspiran al cheque con los 200.000 euros y a la gloria de ganar 'Supervivientes 2025'.

Entre esta terna, Sofía Suescun lo tiene muy claro: la ganadora debe ser Anita por lo completa que ha sido su participación en el concurso. "Lo dije al principio y también ahora a las puertas de la finalísima: mi ganadora es Anita Williams", ha dicho alto y claro.

Ese es su deseo. No obstante, al hablar de Montoya, Sofía ha ensalzado su concurso y ha vaticinado que realmente va a ser él el ganador: "Es un súper finalista, no hay que quitarle ningún mérito. Ha estado dándolo todo para el espectador. Sí que es verdad que a mí me ha resultado un poco pesado, pero tiene sus méritos y es un buen finalista. Va a ganar él".

Por otro lado, sobre Álvaro Muñoz Escassi, que también tiene grandes papeletas para alzarse con la victoria en 'Supervivientes 2025', Sofía Suescun ha asegurado que "ha sido el gran estratega de la edición y ganaría siendo un estratega". De modo que no vería con buenos ojos ese hipotético resultado.