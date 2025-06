Revuelo con la confesión política de Ana Rosa: "He votado más veces al PSOE que a ningún otro partido"

Ana Rosa Quintana es una de las periodistas más duras con el gobierno actual que preside Pedro Sánchez, quien nunca ha sido santo de su devoción. Este lunes, 16 de junio, durante la tertulia política que dirige en 'El programa de AR', ha hecho una confesión que ha sorprendido a todos los presentes.

El magacín matinal de Telecinco ha contado con la presencia de la exdiputada socialista y exmilitar Zaida Cantera. Lo ha hecho para abordar el escándalo que envuelve al PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán. Zaida no dudó en salir en defensa del Gobierno: "Creo que este gobierno lo está haciendo bien, pero esto mancha todo eso. Con las distancias ideológicas que tú y yo podamos tener, creo que esto mancha todo eso…".

Sin embargo, Ana Rosa no estaba de acuerdo con estas palabras, como así se lo hizo ver: "No, no, Zaida, perdóname. Yo he votado más veces al PSOE que a ningún otro partido". Ante la sorpresa de sus colaboradores, la presentadora argumentó su actual posición con respecto al partido: "Lo que pasa es que cuando tú ves, y yo veo desde hace mucho tiempo lo que estaba ocurriendo en este partido… desde la amnistía a todo lo demás…".

Ana Rosa Quintana a Zaida Cantera: "Cargaos a Sánchez"

Ana Rosa Quintana y Zaida Cantera en 'El programa de AR'

"Esto no es este partido", aseguró Zaida Cantera. Nuevamente, Ana Rosa la volvió a interrumpir para arremeter contra el presidente: "Esto es Sánchez. Pues cargaos a Sánchez, porque se va a cargar el partido". Aunque esta no es la primera vez que la presentadora reconoce haber votado al PSOE anteriormente, en concreto durante la época de Felipe González.

Pero ahora, dedica sus editoriales día sí día también a atizar duramente a Pedro Sánchez y al Gobierno de coalición. Hace unos días, tras la rueda de prensa que concedió el líder de los socialistas para pedir perdón a la ciudadanía tras salir a la luz el informe de la UCO, Ana Rosa volvió a ser muy sincera al decir lo que pensaba de esta comparecencia. Lo hizo en una entrevista en exclusiva para El Televisero.

La comunicadora reconoció que "no me esperaba nada. Le he visto como victimista, pero no se mueve de su sitio. Él es el que ha nombrado a los dos secretarios del partido, primero a uno y luego al otro. Fue él el que repescó a Ábalos y con los otros tres se fue en el Peugeot. 'No me he dado cuenta, no sé nada', dice. Es una mentira más". A nuestra pregunta de que le diría si le tuviera en su programa, la presentadora sentenció: "Está tardando usted en dimitir".