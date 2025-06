Preguntan a Ramón García por su opinión de 'La familia de la tele' y acaba soltando esta frase de Telecinco

Ramón García volverá muy pronto al prime time de TVE con la nueva edición de 'El Grand Prix', que cumple precisamente este año su 30 aniversario desde el estreno. El presentador es un gran veterano en esto de la televisión y nadie mejor que él para analizar el momento que atraviesa la cadena pública y el gran fiasco de 'La familia de la tele'.

Durante un encuentro con la prensa posterior a la presentación de 'El Grand Prix', a Ramón García le preguntaban por la cancelación del magacín que presentaban María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua con el que él mismo ha tenido que competir cada tarde en 'En compañía' de CMMedia.

"Los nuevos programas lo tienen difícil porque la gente ha cogido una dinámica fuerte con los productos que ya ve. Meter algo nuevo es complicado y el 85% de los estrenos fracasan, porque lo que ya existe está muy afianzado y, cuando llega algo nuevo, al público le da pereza cambiar", defendía ante la prensa.

"¿Por qué voy a cambiar si veo la novela? ¿Y por qué voy a dejar de ver a Ramontxu? Por mucho que llegue algo mejor, con mucha gente, más nuevo y con más presupuesto, cuesta meterlo. Por eso cada vez es más difícil que triunfen los estrenos en televisión", proseguía reflexionando.

Ramón García, claro y directo sobre 'La familia de la tele': "El traje era de Telecinco"

El mismo Ramón García se manifestó también en ese sentido al ser preguntado por el estreno de 'El diario de Jorge', el talk show que conduce Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco. "Jorge Javier Vázquez es el mejor en lo suyo. Cualquier producto que toca Jorge Javier, si le encaja bien, siempre funciona. Que esa es otra, porque a veces nos quieren poner trajes que no nos sientan bien. Y por muy bien que pasees el modelo, si no es tu talla no va a salir bien", soltó en su momento.

Y en esos mismos términos ha terminado hablando este miércoles al hablar sobre lo sucedido con 'La familia de la tele'. Así, al igual que nos decía en exclusiva Ana Rosa Quintana hace unos días, para Ramón García el lugar natural de este magacín era Telecinco y no TVE. "El traje igual era de Telecinco y al llevarlo a TVE la gente de TVE dice: pues no me gusta cómo va vestido mi marido o mi mujer", sentenciaba al respecto.