Pelayo Díaz se planta en 'Supervivientes 2025' por lo ocurrido con Montoya: "Me levanto de aquí y me voy"

Tras más de cien días de convivencia en los Cayos Cochinos, Pelayo Díaz y Montoya se han convertido en enemigos irreconciliables de 'Supervivientes 2025'. La emisión del debate final ha dado fe de ello después de que el reality sacase a relucir todo lo que el asturiano ha dicho del tercer clasificado en su ausencia.

Algunas declaraciones tan directas como la relacionada con su sexualidad y es que el estilista ha llegado a apuntar: "Yo a veces me pregunté si era gay y que yo le gustaba. Partimos de que tengo mal radar, pero es verdad que notaba una fijación y una obsesión que solo ha tenido gente con la que me he terminado acostando".

Tras ver el vídeo y antes de abordar este tema, Pelayo Díaz ha tomado la palabra para, muy seriamente, advertir: "Como esta persona vuelva a atacarme físicamente, yo me levanto de aquí y me voy. Ten palabra y rebate las cosas, que es lo que tienes que hacer". "Pero cómo me está mirando este hombre. Pelayo, me está dando un poco de apuro esta situación", ha rebatido Montoya ante el estallido de Pelayo: "¿No sabe hablar Montoya que le tenéis que hacer subtítulos todos? ¿No sabe hablar?".

Tal ha sido el nivel de tensión que Sandra Barneda ha tenido que intervenir para frenar en seco sus intervenciones: "De verdad, estamos haciendo un espectáculo bochornoso". Así pues, la presentadora ha redirigido el debate al tema sobre la sexualidad de Montoya, quien ha exclamado: "¡Qué vivan los gays de España!".

El cuadro de Pelayo, dando una advertencia al programa: "Si Montoya se vuelve a meter con mi físico, me voy". Ah, pero tú si puedes llamarlo: tonto, inculto, entre otras cosas y, a Carmen Alcayde "novia cadáver", ¿no? #SVFinalistas pic.twitter.com/29bIvSpRgI — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@_dothebambi_) June 19, 2025

Al descubierto la revelación de Montoya a Pelayo Díaz: "Me dijo he tenido un sueño húmedo contigo"

Tras pedir el turno de palabra, Pelayo Díaz ha explicado: "Yo lo único que he dicho es que a veces parecía que le gustaba y que se podía sentir atraído por mí. Yo no he dicho que sea gay o heterosexual, estoy diciendo que yo le puedo gustar. ¿Qué pasa que es malo?". Lejos de quedarse ahí, el estilista ha aseverado: "Este discurso populista os queda muy bien, pero esta persona a la que tú dices que acuso de gay se levantó y dijo "he tenido un sueño húmedo contigo"".

La reacción por parte de Montoya no se ha hecho esperar: "Eso es mentira, eso es una difamación. Lo único que vi es que saliste en el avión como unos mostachones y se me cortó la lívido. ¡Me encanta la comunidad y soy fan de la comunidad! ¿Me vas a decir a mí? Yo no tengo ningún problema".