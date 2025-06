Noemí Galera avisa sobre la salud mental de los concursantes en 'OT 2025': "Es un transatlántico que te pasa por encima"

Cada año, miles de jóvenes sueñan con entrar en la academia de 'Operación Triunfo', el mítico talent show que ha marcado generaciones en España y que ya tiene fecha de regreso a la televisión. Con la llegada de la nueva edición, el ambiente ya se empieza a caldear: los castings están en marcha y las colas se repiten en cada ciudad como un ritual lleno de nervios, ilusión y muchas voces afinadas (y otras no tanto). La nueva entrega promete mantener el nivel de exigencia y frescura que caracterizó la edición anterior en Prime Video, que logró rejuvenecer la marca y atraer a una nueva audiencia.

Los castings de 'OT 2025' arrancaron a principios de mayo y han recorrido varias ciudades españolas en busca de las futuras estrellas del pop, hasta que han acabado en Madrid, el pasado 12 de junio. Cada parada ha sido un hervidero de emoción, donde cientos de aspirantes aguardan horas para cantar unos segundos ante el exigente jurado. Solo unos pocos han conseguido la ansiada pegatina que los lleva a la siguiente fase. Entre lágrimas de emoción y decepción, el casting es ya un espectáculo en sí mismo, donde se vislumbra el talento y también el magnetismo de las historias personales que tanto enganchan al público.

Al frente de esta maquinaria de sueños está una figura ya legendaria del programa: Noemí Galera. Directora de casting desde hace más de dos décadas y directora de la Academia en las últimas ediciones, Galera vuelve a liderar el proceso con su particular mezcla de profesionalidad, empatía y ojo clínico para detectar potencial artístico. Su presencia es sinónimo de rigor, pero también de humanidad: es capaz de cortar una actuación con una mirada, pero también de animar a quien, aunque no encaje, tiene algo especial que cultivar.

Con el casting a punto de concluir, la expectación crece por saber quiénes compondrán el próximo grupo de triunfitos. 'OT 2025' no solo busca buenas voces, sino también personalidades auténticas que puedan conectar con una audiencia cada vez más exigente y digital. Y mientras los focos se preparan para encenderse de nuevo en el plató, Noemí Galera y su equipo siguen buscando esa chispa única que convierte a un cantante desconocido en un fenómeno nacional.

El casting de Madrid, en el que El Televisero ha estado presencialmente, ha sido el mayor ejemplo de todo lo que os estamos contando. Nervios, emoción, lágrimas... Noemí Galera, al frente de todas esas emociones, nos ha atendido para aclararnos todas las novedades de 'OT 2025' y nos ha hablado de cómo se siente un año más buscando a la próxima generación de artistas que se suba al escenario más famoso de la televisión cada semana.

Noemí, ¿qué valoración haces de los casting?

NOEMÍ - La primera pregunta que nos hacíamos cada día de casting era: ¿Hay cola, hay gente? Y sí, hay cola y hubo gente, la respuesta ha sido buena. A pesar de que ha coincidido con épocas de exámenes. Entonces en este casting de Madrid va a haber mogollón de gente porque la selectividad se ha acabado en muchos sitios y la gente va a aprovechar ahora.

¿Qué esperas del casting de Madrid?

NOEMÍ - Pues esperamos ver muchísimo talento. El último año, en OT 2023, salieron muchos participantes de este casting. O sea, ayer pensaba y cuatro o cinco al menos salieron de Madrid. Así que esperamos que sea lo mínimo lo mismo.

Háblanos de los perfiles que buscáis. ¿Gente con 45 años, puede entrar a OT?

NOEMÍ - La puerta está abierta, pero tienen menos puntos.

¿Cuál es la canción más rara y la más repetida de este año en los casting?

NOEMÍ - La más rara, yo no sabría decírtela, la más repetida, 'Creep', sin duda.

¿Crees que las redes sociales influyen en cómo se percibe a los concursantes? Por ejemplo que tengan más o menos seguidores...

NOEMÍ - No, es que aquí yo no sé ni cómo se llaman, ni cuántos followers tienen. Si sabéis cómo es el casting, llegan, cantan, y ya. No sé ni la edad que tienen, no sé nada. Y en el 'OT Cover' hay tantos covers que no me da tiempo de mirar y entrar en sus perfiles. Lo normal es que ahora todo el mundo que se intenta dedicar a esto tenga unos perfiles de cuentas donde tengan seguidores y donde canten. Entonces es lo habitual.

Te has enfrentado a una edición con Covid, casi una con el apagón. Esta es la edición número 13. ¿Eres supersticiosa?

NOEMÍ - No, la verdad que no. Yo creo que igual es la mejor. Sí. Vamos a pensar así en positivo.

Cuéntanos cómo va a ser el casting de Madrid. ¿A qué hora esperas acabar?

NOEMÍ - Mira, el año 2023 yo creo que vimos más de 3000 personas y acabamos como a las ocho de la tarde o así. Así que calculad que va a ser lo mismo, más o menos.

Siempre dices que hay clones de Aitana, de Amaia, ¿de quien hay clones este año?

NOEMÍ - ¡Ostras! Pues no lo sé. Son más auténticos.

¿Qué cambios podemos esperar con respecto a la edición anterior?

NOEMÍ - ¿Sabes qué pasa? Que como estamos centrados en el casting, los cambios ya los informaremos y no puedo avanzarte nada. Pero habrá algún cambio, obviamente. Siempre intentamos hacer alguno.

¿Y cuál es el reto más difícil que os habéis encontrado hasta ahora en el casting de 2025?

NOEMÍ - Acabar sanos y atender a todo el mundo como corresponde. También intentar que estén poco rato en la cola, cosa que es complicado y que para ellos, en el fondo, sea una experiencia positiva. Que no se vaya nadie cabreado. Cuéntanos.

¿Cuántas pegatinas vas a repartir?

NOEMÍ - La gente que nos guste tendrá pegatina.

Decías que el tema de la edad no es un problema, es decir, está abierto a gente más adulta. ¿Cuál es la persona más adulta que habéis seleccionado este año aproximadamente?

NOEMÍ - De Barcelona, Emery, que creo que tiene 36. Podría entrar perfectamente en la academia un perfil de ese tipo.

Noemí, ¿qué edición de OT te ha marcado más?

NOEMÍ - Jolín. La primera, porque fue la primera, obviamente. La del 17. Es que todas, ¿eh? Todas. La del 17, porque fue la primera que yo dirigí a la academia. La del 18 porque fue muy especial porque ellos eran muy especiales como grupo, la del 20, por el COVID y porque fue una putada para ellos, porque era un muy buen grupo y al final se quedó todo en nada. La del 23, porque era un grupo maravilloso y después de tres años pues lo coges con más ganas.

¿Qué cosas tienen que evitar para meter la pata cuando llegan a verte, a cantarte y qué cosas tienen que tener en cuenta?

NOEMÍ - Bueno, yo creo que la elección de la canción es fundamental. Pensar que el casting empieza desde que coges el micro e intentar ser ellos. Es muy difícil lo de ser uno mismo, pero no intentar hacer ver que eres otra persona pensando: "Lo que quiere ver es esto". No, no, yo te quiero ver a ti. Y eso se nota enseguida. Hay que ser tranquilos.

Nos hablabas de la elección de la canción. ¿Cuál podría ser? ¿Una que sea vocalmente muy difícil, una que dominen, una más desconocida para diferenciarse?

NOEMÍ - Es que depende de la voz que tú tengas. Tú puedes tener una voz con la que puedas hacer grandes virtuosismos y no cojas una canción que lo demande.

Siempre dices que 'OT' no garantiza una carrera, no sé si vas a hacer más hincapié en esto después de la que se ha montado el revuelo con Lucas Curotto, y 'OT' siempre es un boom mediático, que es un trampolín para ellos, pero no sé si crees que la fama cada vez es más efímera en los tiempos en los que vivimos, no en 'OT', sino en todo en general.

NOEMÍ - Lo de hacer hincapié en que no te aseguramos nada lo hacemos cada año, ya lo sabes. Entonces, desde el minuto uno vamos a seguir haciéndolo, no vamos a tomar medidas por esto. ¿Y lo de la fama? Claro. Ahora con las redes sociales es tan fácil llegar, pero se sube muy rápido y caes con la misma velocidad o más. El otro día le preguntaban a Violeta, participante del año pasado, qué consejo les daría a los aspirantes para este año. Y les dijo una cosa que estoy absolutamente de acuerdo con ella: "Que vayan a terapia antes, durante, con el servicio que nosotros les ofrecemos y después". Porque es tan fuerte, 'OT' es un transatlántico que te pasa por encima, entonces que vengan ya preparados. No se crean que ellos van a poder con esto porque 'OT' es esto de que luego las cosas se magnifican.

¿Y has hablado con Lucas después de todo el revuelo que se creó?

NOEMÍ - Él está muy tranquilo, ya le dije que estamos con él, que es maravilloso y que no entendemos absolutamente nada de esta cosa, que es absolutamente lo normal que la gente tenga otro trabajo.

Has estado mencionando ahora a los concursantes de 'OT23' ¿qué música te ha gustado más de los proyectos que has sacado?

NOEMÍ - Tampoco tengo mucho tiempo yo para escuchar esto, pero yo he estado en los conciertos de varios de ellos y, jolín, cada uno en su estilo creo que está muy bien y muy acorde con lo que ellos quieren hacer. Me da la sensación de que ninguno de ellos está haciendo algo que no le apetece. Y para mí eso ya es mucho.

¿Cómo te enfrentas a las semanas que vas a pasar metida viviendo en la academia?

NOEMÍ - Me hace mucha ilusión, con la suerte de que tengo el mes de agosto libre. Puedo yo relajarme en mi pueblo, ya tú sabes. Y entonces con mucha ilusión, tengo muchas ganas.

Cuéntanos cómo es vivir en la academia.

NOEMÍ - Pues es vivir en la academia, pero literal. Yo voy a dormir a mi casa, pero me levanto por la mañana, voy a la academia y hasta la noche no vuelvo, excepto los días de gala, que me quedo a dormir allí. Y es pues no parar, no parar.

¿Crees el de Madrid uno de los castings más complicados, principalmente, porque ya venís de ver muchísima voces?

NOEMÍ - Para mí no es más complicado. Como hemos descansado desde el de Canarias, venimos muy frescos, con muchas ganas de ver a la gente, de escucharles y yo no estoy pensando en: "Ostras, este se parece a uno que vi en Barcelona." No. Si me gusta, adelante, porque a lo mejor me gusta más este que el de Barcelona, que son iguales. Entonces tienen que tener todos las mismas oportunidades. No puede ser que uno tenga más oportunidad por venir a los primeros que a los últimos. De hecho, aquí cogemos mucha gente.

Después de ocho horas de escuchar gente, ¿es más difícil elegir a alguien?

NOEMÍ - Cuando llevas ocho horas y hay alguien que no puedes dejar y quieres escuchar más, ostras... Eso mola mucho, eh.

El año que viene se cumplen tus 25 años en 'Operación Triunfo' ¿Vais a celebrarlo de algún modo?

NOEMÍ - No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Buen reencuentro.

¿Dos años son suficientes para que la gente vuelva a tener ganas de ver 'Operación Triunfo'?

NOEMÍ - Sí. Mira la gente, mira la gente.

Si tú fueses aspirante, ¿qué canción elegirías?

NOEMÍ - No, ninguna. Ni me lo planteo. No, no, no. Si yo fuera aspirante, me gustaría tener una voz como Whitney Houston.

Estamos viendo que muchos programas están apostando por la edición All Stars. ¿Sería esto posible en 'Operación Triunfo'?

NOEMÍ - No tengo ni idea, no lo sé. Ojalá, me gustaría.

¿A quién verías dentro?

NOEMÍ - Es que yo podría decirte una lista, falta que ellos quieran.

Como directora de casting, Noemí, ¿le pides algo a la gente? Muchas veces vemos que los acompañantes entran y luego no quieren participar.

NOEMÍ - Que no canten. Si tú quieres acompañar, luego no cantes, pasa. Ahórratelo porque es tiempo que tú me haces a mí perder y tú así dejas de hacer el ridículo.

Las ediciones que suceden a otros éxitos tienen esa losa de luchar con las comparaciones. No sé cómo lo vas a gestionar después de ya cuatro veces en las que has vivido esta situación.

NOEMÍ - Es que eso no depende de nosotros. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, poner a los 16 mejores que hemos encontrado y luego ya, una vez entran, hay cosas que ya nosotros no podemos controlar. Falta ver cómo ellos encajan, cómo las sinergias que hay y cómo funciona y lo alterados que están los fans también.

Es la segunda edición en Amazon. No sé si aprendiste algo de la anterior que quieras aplicar.

NOEMÍ - Yo no he notado diferencia entre una y otra. Yo he actuado exactamente igual que con otras cadenas, con lo cual yo tengo una tranquilidad muy grande. A nosotros no nos marcan nada. Estoy muy contenta.

¿Cómo vives el aspecto humano de decirle a alguien que tiene ilusión que no le cogéis?

NOEMÍ - Mal. Se vive mal. Porque ves que son críos con 18 años, que vienen con muchísima ilusión, con muchos nervios. Y eso es lo principal, controlar los nervios, porque si aquí ya te pones nervioso, imagínate en un plató como el de 'OT', que es una cosa enorme, con un montón de cámaras, con un montón de público, pues se mueren.

Quizá no sea su momento, pero sí en otra ocasión...

NOEMÍ - Claro que sí. Hay mucha gente que se ha presentado aquí y luego han triunfado. Antes les decía a vuestros compañeros: "Solo necesitamos 16". Vemos a más de 10.000. Imagínate la de "No" que damos. Y esos 10.000 no significa que no canten bien, no valgan, no puedan tener una oportunidad en otro programa, no puedan tener una oportunidad en otro sitio, por supuesto, pero en este momento, a día de hoy, para este programa, has hecho esta prueba y nosotros hemos considerado, que no podíamos darte la pegatina. Punto pelota. Pero hay un montón de gente que se ha presentado a casting de 'OT' en 24 años que está ahora triunfando.

¿Qué tiene 'OT' que no tengan otros formatos?

NOEMÍ - Porque es lo mejor, tiene convivencia, tiene música, les conoces a ellos... Los protagonistas son ellos. Te enamoras de ellos como son. Y luego hay un espectáculo musical de primer orden semanal que no lo tiene ningún otro programa.