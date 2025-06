Marta López se harta en 'Tardear' y estalla contra el equipo del programa por su encerrona en directo

'Tardear' hizo saltar todas las alarmas este martes al desvelar que el enlace de Marta López y Alejandro Huerta podría correr peligro. A poco menos de 10 días de la boda, la colaboradora del espacio de Telecinco no ha acudido a las pruebas de su vestido de novia, y el diseñador ha dado la voz de alarma en el programa. Y ante los reproches de sus compañeros de plató, la tertuliana terminó estallando.

"Si Marta no viene el jueves, que es cuando tiene su… no sé cuántas pruebas ya le he dado, se va a casar con esto, con una bata", comenzó lamentando Jordi Dalmau, el diseñador del vestido de novia de la colaboradora con el que el equipo de 'Tardear' acudió a hablar en exclusiva para mandar un mensaje a la que fue concursante de 'Gran Hermano'.

Marta López sufre una encerrona en 'Tardear' por su última polémica: "Me tenéis harta"

Así, el modisto no dudó en denunciar el desinterés de Marta López por su día especial. "Una, la vez que eligió el vestido. Te puedo decir que va a llevar dos vestidos. Lo que nos va a sorprender más es con el primer vestido. Yo no esperaba que Marta hiciera esto. Si quiere ese vestido es porque está muy enamorada. Y el segundo no tiene ni idea de cómo es porque lo estoy haciendo yo a mi bola", aseguró Dalmau.

"Ahora va en serio, ¿eh? No es tan divertido. Tiene más de 80 horas de coser ese vestido. Todo el fin de semana estaremos cosiendo y a ocho manos. Es un vestido que no lleva costuras y es súper complicado de coser… Voy a estar cosiendo todo el día de la boda… en el altar", insistió el diseñador, pidiendo encarecidamente a la tertuliana que acudiese a sus citas para asegurar que todo esté perfecto para el gran día.

Y el diseñador de Marta López no dudó en lanzar un ultimátum ante las cámaras del programa "Mira, Marta, si tú el jueves a las siete no me vienes, lo primero que te mato. Lo segundo, después del jueves, el miércoles tienes que hacerte otra prueba. Te lo pido, por favor. O es que no llegamos, te casas, te lo juro, que te casas con el forro del vestido", sentenció Jordi Dalmau.

"¡Dejadme en paz! No vais a controlar la boda"

"Es que yo confío tanto en él que sé que lo va a hacer muy bien. Pero que me salgan aquí regañando otra vez, es que no lo entiendo", aseguró la tertuliana desde el plató de 'Tardear' nada más conocer las imágenes junto a sus compañeros. Fue entonces cuando Luis Pliego se unió a la tanda de reprimendas. "Marta, yo te estoy pagando una exclusiva porque luzcas un vestido bonito, una portada. Si te vas a casar con una bata, yo no te voy a pagar lo que hemos hablado", replicó el periodista.

"O vas a probarte el jueves o rompo el contrato", insistió el director de Lecturas antes de que Marta López terminase de estallar. "Me parece increíble. ¿Queréis controlar lo que me pague la gente? ¿Queréis controlar a quién invito? ¿Queréis controlar la prueba mía? ¡Dejadme en paz! Tú no te preocupes, que yo iré bien guapa. Me tenéis harta ya, os lo digo en serio. Que no vais a controlar la boda", terminó clamando la colaboradora.