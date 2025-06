Marta López se deslengua y le hace un traje a Montoya justo antes de la final de 'Supervivientes'

Este martes se celebra la gran final de 'Supervivientes 2025' en la que Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita y Borja se jugarán la victoria y los 200.000 euros de premio. Y en 'Tardear' no han dudado en posicionarse y dejar claro quien no quieren que sea el ganador siendo Montoya el gran perjudicado. Y si ha habido alguien dura con el andaluz ha sido Marta López.

Así, si en 'Vamos a ver' los colaboradores hacían sus alegatos defendiendo a cada uno de los finalistas del reality, en 'Tardear' hacían lo contrario y le pedían a sus tertulianos que se posicionaran delante del finalista que no quieren que se lleve la victoria.

Cinco personas se situaban delante de Montoya pues si hay un concursante al que se le ha criticado por activa y por pasiva en 'Tardear' salvo en puntuales ocasiones ha sido a Montoya. Así, Marta López, Boris Izaguirre, Lara Dibildos, Pelayo Díaz y su madre Elena dejaban claro que el andaluz no merece ser el ganador del reality mientras que José María Almoguera decidía que quién no merece la victoria es Anita. Por último, Kike Quintana defendía que el que no debe ganar es Escassi.

Lara Dibildos no dudaba en dejar claro por qué ella piensa que Montoya no debe ganar 'Supervivientes 2025'. "Para mí el ganador de 'Supervivientes' con todo lo que conlleva ser un buen superviviente no es el perfil de Montoya", aseveraba. "Porque lo que es pescar, arrimar el hombro, ayudar a los compañeros, estar al quite, todo lo que hay que hacer, sobrevivir, cuidar a los demás como hizo Escassi, lo que es la competición en equipo Montoya no lo ha tenido", añadía la ex mujer de Álvaro Muñoz Escassi.

Pero sin duda era Marta López la que no se cortaba nada y dejaba por los suelos a Montoya a escasas horas de la gran final. "Es falso, mal compañero, mentiroso, insoportable, no tiene argumentos ni se puede hablar con él, es que tengo muchos argumentos", sentenciaba la colaboradora. "Menudo traje le has hecho", comentaba Verónica Dulanto.

Y después de que la madre de Pelayo también recalcara que además Montoya se había apartado de todo el grupo y había gestionado muy mal sus emociones, Marta López se atrevía a dar otra premisa por la que no le gusta Montoya. "Hace gracia todo el rato con temas de sexo y no sabe hablar de otra cosa", concluía.