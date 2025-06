Marta López clama rotundamente en 'Tardear' qué concursante no puede ganar 'Supervivientes 2025'

Quedan pocos días para que conozcamos quién será el ganador de 'Supervivientes 2025'. Tras la última expulsión de este jueves entre Damián, Álvaro Muñoz Escassi, Anita y Borja, solo cuatro lucharán por la victoria. Y por ello, los colaboradores y presentadores ya están haciendo sus quinielas. La última en pronunciarse ha sido Marta López.

Si algo ha dejado claro durante todo el concurso Marta López es que no soporta a Montoya. Así, la colaboradora de 'Tardear' es junto con Alexia Rivas la colaboradora más crítica con la actitud del andaluz y máximo favorito de la audiencia para hacerse con el premio.

Y precisamente por juntarse con Montoya, Marta López ha sentenciado a Carmen Alcayde. "A mí me ha dado vergüenza verte en la isla porque te he visto como una friki fan de Montoya", le soltaba la colaboradora a su compañera. "Montoya estaba en lo más alto y tú te has ido a arrimar al que pensabas que era el más fuerte y lo único que has hecho bajo mi punto de vista al arrimarte a Montoya es el ridículo", añadía Marta.

Después, cuando 'Tardear' hablaba de la guerra que hay entre Montoya y Anita con Álvaro Muñoz Escassi al que ahora señalan como el "líder de una secta", Marta López no se reprimía al decir lo que pensaba y clamar alto y claro para que no gane Montoya el concurso.

"A mí cada día me gusta mucho más Álvaro y de los que hay es el que quiero que gane. Pero desde luego el que no quiero que gane nunca es Montoya, porque que un tío me diga que no va a pescar porque le duele las cervicales y luego se tira 19 minutos así en una prueba venga por favor, nos está tomando el pelo a todo el mundo", sentenciaba Marta López.

Al escuchar a su compañera, Carmen Alcayde no dudaba en dar la cara por su amigo. "Lo que no podemos es que ha estado tres meses entreteniendo y sacando la cara de cada concursante y lo que ha dicho de Escassi es verdad. No es que esté despertando ahora, Escassi ha llevado una estrategia de estar en la sombra o no sombra desde el principio", replicaba la colaboradora.