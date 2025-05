Frank Blanco le canta las cuarenta a Marta López por no dejarle preguntar en 'Tardear': "En mi programa..."

Este martes, Frank Blanco y Marta López tenían un fuerte rifirrafe en 'Tardear' después de que el presentador descubriera que la colaboradora no le había invitado a su boda pero a Verónica Dulanto sí. Algo que provocó que Marta cuestionara al programa y a sus compañeros por lo que le estaban haciendo.

Pero lo peor ha llegado este miércoles cuando Frank Blanco se ponía más serio que nunca al ver como le estaba tratando Marta López al cuestionar que le hiciera una pregunta sobre su boda al negarse a responder. Y es que después de que en su entrevista en Lecturas le preguntaran si podría acudir el rey emérito pues su marido fue el fisioterapeuta que trató al rey Juan Carlos, 'Tardear' ha querido abordar el asunto.

"Marta siempre nos ha pedido que no se hablara de este tema, fue muy generosa dejándonos hacer una pregunta y no ha contestado", comentaba Luis Pliego, el director de Lecturas. "Y te tengo que dar las gracias, a ti, no como aquí que al final", respondía Marta López empezando a cuestionar así a los presentadores de 'Tardear'.

Tras ello, Marta López se quejaba de que le hicieran esa pregunta. "Vamos a ver, esto se ha publicado, se publica...", trataba de decir Frank Blanco. "Se ha preguntado una pregunta a la que ella no contesta", incidía Luis Pliego. "¿Hola nos dejáis a nosotros conducir la entrevista? Tú conduce tu publicación que nosotros conducimos nuestro programa", replicaba el presentador tanto al director de la revista como a la propia Marta.

"Esto se ha publicado, me da igual el motivo, se ha publicado en un medio de comunicación y nosotros retomamos la pregunta y ella que conteste lo que quiera. Yo estoy contento de que no ir a tu boda si es para que haya un asiento para Juan Carlos I, Marta, ¿es así, va a ir el emérito?", decía con cierta sorna el presentador. "No me hace, pero cero de gracia te lo digo", le contestaba Marta López.

Marta López cuestiona la profesionalidad de 'Tardear' y amenaza con marcharse

"Quien me hace una pregunta correcta fue Luis y le contesté correctamente y contesto aquí lo mismo. Yo no voy a hablar de la profesión de mi futuro marido y muchísimo menos de sus pacientes, me daría vergüenza meter en esto a estas personas. Es que me parece el colmo", se quejaba Marta López. "Resulta que al novio de Paola pide que no se diga quien es por favor y ahora hacemos esto", decía muy molesta.

Al ver la actitud de su compañera, Verónica Dulanto trataba de poner paz. "Marta es verdad que tú eres libre de contestar lo que tu quieras al respecto de la profesión y detalles de tu chico, entiendo que no entres al trapo, pero estamos haciéndonos eco de algo que se ha publicado", comentaba la presentadora.

Y tras ello, Raquel Bollo se fijaba en que Marta López había sido muy educada con Luis Pliego al preguntarle por ese asunto y como en cambio con Frank Blanco había sido muy cortante. "Los dos te han preguntado lo mismo y a él les has soltado un zasca", decía la colaboradora. "Si se lo he dado ha sido inconscientemente", aseveraba Marta antes de decir que le había sentado muy mal que "se me cuestione, que queráis hacer vosotros la lista de invitados y que uséis una entrevista de un profesional".

Unas palabras que generaban un auténtico revuelo entre sus compañeros asegurando que todos son profesionales. "Respetando que tú puedes contestar lo que quieras, pero tú piensa el bombazo que sería que el rey", trataba de decir Frank Blanco. "Es que no voy a hablar de eso", insistía Marta. "Pero estoy hablando yo", le replicaba Frank. "Si seguís hablando de eso me voy", amenazaba la colaboradora. "Es que piensa el bombazo que sería que el rey Juan Carlos fuese a tu boda", repetía Frank.

Frank Blanco se planta ante su compañera: "Solo faltaría que no pudiese hablar en mi programa"

"¿Me estás oyendo Frank? A ella la respetáis y a mí no", cuestionaba Marta López de nuevo. "¿Seré yo libre Marta López de hacer los comentarios que a mí me parezcan oportunos?", le soltaba el presentador visiblemente molesto. "Pero te lo estoy pidiendo por favor", aseveraba ella. "Es que solo faltaría que yo en mi programa no pudiese acabar mi exposición, simplemente era decir que eso sería un bombazo y fuera tan sencillo que dijeras que no va a ir y ya está", sentenciaba el presentador.

"Pero podéis entender que la profesión de mi futuro marido y la gente que es algo médico os creéis que tengo que sentarme yo en mi programa a hablar de esto, es que a mí me daría vergüenza y yo como compañera vuestra os pido que no se mezcle una cosa con la otra, tú como presentador vas a hacer lo que te de la gana y yo estoy aquí sentada pero no me gusta que se mezcle los pacientes que tiene mi chico en su trabajo con el mío, es así de sencillo. Si no lo respetáis pues ya está, hacer lo que os de la gana", concluía Marta López. "A mí esta situación me tensa", aseveraba Verónica Dulanto. "Nuestro trabajo es hacer preguntas y luego que cada uno conteste, yo he preguntado y ella ha dado su respuesta. Fin de la cita. Lo que no puede ser es que se pretenda no dejar preguntar, lo siento", concluía Frank Blanco.