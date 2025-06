Javier Coronas, cerebro de la pregunta que hace David Broncano a todos los invitados: "No se me ha invitado a 'La Revuelta'"

Cuando David Broncano estaba preparado para despedir la emisión de este miércoles de 'La Revuelta' tras finalizar su entrevista con Becky G, un invitado inesperado tomó el escenario con un sonado reproche. Javier Coronas irrumpió en el tramo final de la noche para confrontar al humorista y exigirle un cambio radical en una de las preguntas clásicas del programa.

"Me da mucha alegría verte, pero... ¿Qué haces aquí?", preguntó el presentador algo confuso después de que el humorista irrumpiese en el escenario saliendo del supuesto piso en alquiler que Pablo Ibarburu tiene a la derecha del set, donde habita una inquilina a la que Coronas había estado realizando reparaciones.

Javier Coronas aborda por sorpresa a David Broncano en 'La Revuelta' y le lanza una sonada queja

Pero Javier Coronas no se andó con rodeos al explicar el motivo de su inesperada aparición en 'La Revuelta'. "Pues para llamarte la atención porque es el primer año que estás aquí y a mí no se me ha invitado a este programa", sentenció el improvisado invitado mientras el público se llena de abucheos. Entonces, David Broncano trató de presentarlo ante la audiencia tras su espontánea entrada.

👑 Javier Coronas. El padre de la comedia. El que puso la primera piedra. El fundador de la pregunta de las relaciones en el último mes. Escuchemos y anotemos si estamos ante la nueva Pregunta Clásica™ #LaRevuelta pic.twitter.com/CxS2FZSbof — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 25, 2025

"Ahora presentándome... te saqué del charco, gilipollas", bromeó el humorista mientras Broncano trataba de descifrar su enfado. "¿Cuál es la queja?", insistió el presentador. "Solo he venido para decir que estoy muy orgulloso de vosotros y que tenemos que renovar la preguntita. La gente a lo mejor no lo sabe y esto me fastidia, pero ya llega un punto de la movida... que yo llevo unos años haciendo un programa y la gente joven me para por la calle y me dice 'tú eres el de la pregunta de follar'", esgrimió entonces Coronas.

Fue entonces cuando Broncano recordó a la audiencia cómo el humorista fue el responsable de una de las preguntas clásicas más polémicas del formato. "Claro los chavales te conocen porque viniste a 'La Resistencia' hace ocho años y dijiste 'hay que preguntar más que por dinero, por follar', y gracias a Javier Coronas se pregunta eso cada día", explicó el conductor de 'La Revuelta' entre aplausos.

"Me gustaría que cuando hablo no toquéis cositas"

"Y la gente sigue poniéndose nerviosa cuando se la haces tú...", señaló incrédulo el segundo invitado de la noche antes de tratar de lanzar su propuesta de cara a la próxima temporada. "Entonces tengo una pregunta nueva para el año que viene... Me gustaría que cuando hablo no toquéis cositas", comentó algo molesto al escuchar a los músicos de fondo. "Es el mono, la drogodependencia", bromeó Grison. "Ya pues metete el mono por el culo", replicó entre risas el cómico.

Pero su queja no se quedó ahí. "Tenéis una puta costumbre de cuando viene gente, estáis vosotros haciendo ruidos", insistió Javier Coronas, sin cortarse en sus reproches contra el programa durante el resto de su breve aparición. "¿Bueno a parte de irrumpir vas a dirigir el programa ahora?", espetó David Broncano atónito ante la escena.

"Aquí hace falta alguien que ponga esto en su sitio", aseguró el humorista antes de formular por fin su nueva propuesta de pregunta. "Vamos a preguntar qué es lo más valioso que has robado en tu vida, porque estamos en España, no quiero que se olvide", sugirió Coronas mientras Broncano se mostraba visiblemente distraído al valorar la inclusión de la cuestión. "A ver, ¡quítame esa imagen Miguel!", pidió tras ver una imagen de Ábalos en pantalla mientras hablaban de robar.