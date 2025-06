Becky G se planta contra las preguntas de Broncano y provoca una situación jamás vista en la historia de 'La Revuelta'

Becky G acudió por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para reencontrarse después de una larga temporada con David Broncano. Y tras tranquilizar al presentador confirmando que sí que son amigos pese a sus dudas, la intérprete dio un giro inesperado a su visita, forzando al humorista a cambiar toda la estructura del programa por primera vez en su historia.

Nada más recibirla, el conductor de 'La Revuelta' confesó a su invitada las dudas que tenía sobre el estado de su amistad tras su primera visita, que se produjo durante su primera temporada en Movistar Plus+ "Yo no te considero amigo pero... ¡Mentira! claro que sí", bromeó la artista entre risas, tranquilizando al presentador. "Es verdad que no hemos hablado pero a veces así son las amistades", añadió.

Becky G pone patas arriba 'La Revuelta' con su inédita exigencia a David Broncano: "Mejor decirlo ahora"

"Yo a veces veo alguna noticia tuya y digo mira mi colega, ¿Has visto noticias mías por Los Ángeles?", preguntó ilusionado David Broncano mientras Becky G trataba de disimular su expresión para no ofender al humorista. "Usualmente a mis amigos los veo más veces al año, pero sí, te prometo que somos amigos", resolvió entre risas mientras el comunicador le preguntaba por los regalos de la noche.

🍎@iambeckyg: "El sexo es parte de la salud. Estoy sana como una manzana" #LaRevuelta pic.twitter.com/K7s0pHkhzC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 25, 2025

Fue entonces cuando la intérprete de 'Mala santa' puso el freno al presentador y le sorprendió con una exigencia que ningún invitado había impuesto hasta ahora. "¿Puedo ser muy honesta contigo? Quiero dar la revuelta a 'La Revuelta' así que vamos a arrancar la entrevista como usualmente lo acabas", sugirió la cantante dejando atónito a Broncano.

"Estaba un poquito nerviosa, por muchas razones, pero especialmente porque me ibas a preguntar por las relaciones sexuales y mi dinero en el banco, así que mejor decirlo ahora", resolvió Becky G mientras David Broncano procesaba que su invitada de la noche prefería empezar por el momento incómodo en lugar de evitarlo a toda costa. Pero en cuanto empezó a responder, el presentador descubrió la realidad de su arranque de sinceridad.

"El sexo es salud y yo soy sana como una manzana"

Y es que, la artista no estaba dispuesta a ofrecer ningún detalle concreto sobre su vida privada, más allá de respuestas generales. "Sobre mis relaciones sexuales todo muy bien. Mejor quiero decir esto, el sexo es parte de la salud y soy sana como una manzana", aseguró la invitada entre aplausos. "¿Pero entonces no vas a dar ningún dato concreto, ninguna cifra exacta?", preguntó algo molesto el humorista.

"No, quieres saber por qué? Porque hace unos meses tuviste a mi amiga Natti Natasha y salió embarazada entonces... Entonces no quiero tu 'baby sprinkle', mejor no adelantarse", respondió Becky G sin pensarlo, pillando al presentador por sorpresa con su reproche sobre la entrevista de la otra cantante hace meses. Y es que, poco después de su visita, la intérprete anunció su nuevo embarazo, y la Mexicana no estaba dispuesta a correr el riesgo.