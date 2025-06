Broncano debe ejecutar este cambio en 'La Revuelta' tras ser reprendido por una espectadora: "Quito el programa"

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' este martes desde plató tras sorprender a los espectadores con la actuación sorpresa de Trueno cuando una espontánea del público tomó el escenario para lanzarle dos peticiones. Así, la espectadora terminó reprendiendo al presentador por una de las preguntas clásicas y sugiriendo una alternativa.

Con embutido en mano, la espectadora de avanzada edad avanzó hacia el escenario para confesar al presentador cómo había descubierto el programa con su polémica al fichar por Televisión Española. "Yo no había visto este programa nunca hasta que hubo la pelea de... Bueno, la pelea no, una discusión. Con este, como se llama...", comenzó explicando la espontánea sin lograr a mencionar a Pablo Motos.

Una espontánea de 'La Revuelta' pilla desprevenido a David Broncano con una contundente queja: "Es una horterada"

"Ya no me acuerdo, tengo muchos años y la memoria se me va", esgrimió la espectadora desatando la risa de David Broncano. "Para lo que quieres", le espetó con sorna mientras la mujer de avanzada edad continuaba explicando su historia con 'La Revuelta'. "Dije 'voy a ver qué es este chico' y luego me has encantado. Pero te voy a hacer dos peticiones", anunció bajo la atenta mirada del presentador y los colaboradores.

¿Será este el final de las Preguntas Clásicas? Si a Remedios le van a suponer un disgusto, a tomar por culo. #LaRevuelta pic.twitter.com/J2aGG0VOjP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 24, 2025

Fue entonces cuando elevó su queja sobre una de las secciones más arraigadas del programa desde su antigua etapa en Movistar Plus+. "La pregunta última que le haces a los que vienen no me gusta. La del dinero puedes decir lo que quieras, pero la otra...", espetó visiblemente enfadada la espontánea. "¿Sabes lo que hago cuando te oigo decir eso? Me voy a la cocina a cenar", desveló la espectadora, desatando las risas entre el público.

"Con lo graciosos que sois y esa pregunta es una horterada. ¿Qué le importa a la gente?", insistió la mujer, despertando la curiosidad en David Broncano. "O sea tú nunca has visto esa respuesta nunca, hago la pregunta y te vas a cenar, te perdemos de audiencia", señaló entre risas David Broncano, pidiendo a su espectadora una solución.

"Me gustaría que hicieses un chiste", propuso la inesperada protagonista de la noche antes de que el conductor de 'La Revuelta' acatase sus directrices sin pensarlo. "Hoy, en tu honor no la voy a hacer, porque no quiero que te vayas hoy de aquí", anunció entre aplausos el humorista mientras la espontánea se preparaba para pasar unos minutos más en el escenario.