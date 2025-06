Horóscopo de hoy, jueves 26 de junio de 2025: Predicción en todos los signos del zodiaco

Llegamos al cuarto y último jueves del mes de junio de 2025 y ya puedes saber cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy día 26. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Ayer día 25, se alcanzó la Luna Nueva en la constelación de Cáncer. Esta fase lunar ha potenciado nuestra intuición, ayudándonos a conectar con los que nos rodean. Además, los signos Cáncer, Escorpio y Acuario son los más afortunados. Mientras vamos a apostar por el azul, un color relajante que se asocia con la tranquilidad, el sosiego y el control de la situación, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate aquí todo lo que van a deparar los astros a los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 26 de junio de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

Hoy, aunque no vas a tener un momento de respiro, vas a estar muy activo y vas a poder cumplir con tus compromisos y con los objetivos que te has marcado. Si no tienes pareja, puede llegar alguien que rompa todos tus esquemas.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Aléjate de esas personas tóxicas que son un lastre y sé consciente de lo que vales para que no se te escape algo que deseas mucho. Hoy encontrarás el impulso que necesitas para tomar esa decisión que ya no puedes postergar más.

Horóscopo diario jueves Aries

Hoy tu único propósito será no rendirte ni achicarte ante las dificultades. Controla tus impulsos y piensa con calma antes de hablar por si dices algo de lo que luego tengas que arrepentirte.

Horóscopo diario jueves Géminis

Si ves que tu entorno está tenso y te resulta complicado suavizar el ambiente, escucha esa vocecita interior que te susurra cómo debes actuar y no te ampares en lo que la razón o el sentido común te dicten.

Horóscopo diario jueves Tauro

Gracias a los buenos aspectos que te hace Marte, hoy vas a mostrar una actitud valiente y vas a estar más dispuesto que nunca a dar los pasos que la vida te pida, sin escatimar esfuerzos.

Horóscopo diario jueves Virgo

Puede haber complicaciones en tu vida que te estén agobiando, pero también es posible que estés viendo fantasmas donde no los hay. Pueden llegar mejoras económicas que traigan tranquilidad a tu vida.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Hoy te vas a sentir impulsado a salir y explorar el mundo, a conectarte con los demás y a abrazar las maravillosas energías celestiales que te van a acompañar durante un largo tiempo.

Horóscopo diario jueves Piscis

Sabes que estás bajo la protección de las estrellas y todo lo que lleves a cabo hoy será un éxito. Si dejas aflorar tus sentimientos, tus relaciones personales serán mucho más gratificantes.

Horóscopo diario jueves Libra

Hoy tu buena estrella guiará tus pasos. Apuesta alto y juega bien tus cartas, sin permitir que la sombra del temor o la duda te frene. Disfruta de la vida a lo grande, sin cortapisas y sin límites.

Horóscopo diario jueves Leo

El ingreso de Mercurio hoy en tu signo te ofrece un momento fabuloso para tomar decisiones que vienes postergando, realizar contactos sociales, hacer nuevas amistades y empezar a ascender y promocionarte en el trabajo.

Horóscopo diario jueves Sagitario

Intentarás cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que tienes con la mejor de tus sonrisas y tomarás las decisiones que consideres oportunas, aunque tu entorno no las comparta.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Las ganas de hacer que las cosas ocurran será tu mejor motor para lograrlas. Utiliza esa capacidad de observación tan fina que tienes y podrás hacer tus elecciones con plena conciencia y mucho acierto.