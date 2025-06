Frank Blanco dice alto y claro quién es su concursante favorito para ganar 'Supervivientes 2025'

Quedan solo unas horas para que conozcamos al ganador de 'Supervivientes 2025' y en Telecinco ya tienen todo preparado para la llegada de Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Anita y Borja en el helicóptero. Y en 'Tardear' han querido mostrar parte del gran despliegue de Mediaset con Frank Blanco en los exteriores de las instalaciones de la cadena.

Mediaset indica que la final de 'Supervivientes 2025' va a marcar un hito en la historia del concurso con una espectacular puesta en escena que ha requerido de cuatro días de montaje y ensayos y que contará con 39 cámaras; entre las que se incluyen dos steadicam, dos cabezas calientes telescópicas y un dron. Además, se ha dispuesto un complejo montaje de iluminación para una superficie de 4.500 metros cuadrados.

"Va a ser una gala sin precedentes con el mayor despliegue técnico de la historia del concurso", recalcaba Verónica Dulanto en 'Tardear'. "Estoy aquí con mi persona favorita de esta edición de 'Supervivientes' que es la madre de Pelayo, con Elena y con Pelayo", confesaba Frank Blanco desde los exteriores y junto a la prueba de la apnea a la que se enfrentarán los dos concursantes que no sean capaces de concluir la primera prueba de la noche.

"¿Cómo estás ahora contento o triste? Porque claro tú podrías estar aquí dentro de unas horas jugándote la final y va a ser que no", le preguntaba el presentador a Pelayo Díaz. "Es muy duro esto que me estás diciendo la verdad y lo que estoy viendo que no puedo contar es increíble, 'Supervivientes' sorprende hasta el final. Me muero de rabia de pensar que no voy a poder formar parte de estos juegos porque para mí los juegos eran como la vida de 'Supervivientes'", reconocía el estilista amagando con meterse en uno de los bloques de agua para la prueba de la apnea.

Frank Blanco confiesa quién es su ganador de 'Supervivientes'

Frank Blanco junto a Pelayo Díaz y su madre Elena en 'Tardear'

Tras ello, Frank Blanco insistía en que "es la final con mayores medios y con mayor presupuesto de la historia de 'Supervivientes'". "Es increíble, yo estoy flipando con lo que estoy viendo y telita, esto no es parquilandia, aquí han montado una buena", apostillaba Pelayo Díaz.

Por su parte, Elena Zapico reconocía que le habría encantado ver a su hijo jugarse la final de 'Supervivientes 2025' aunque no dudaba en recordar cómo fue el primero en salir cuando se jugaron la apnea en el reality. Y era entonces cuando Frank Blanco le preguntaba a la madre de Pelayo quién iba a ser el ganador. "Espero que gane Escassi. Me gustaría que el primero fuera Escassi, segundo Borja y un poco más abajo Anita", aseveraba la madre del estilista.

"Bueno mi ganador es Escassi yo ya llevo días diciéndolo, no soy muy objetivo", recalcaba por su parte Frank Blanco que se sumaba así a los que piden que el triunfador de esta edición sea el ex jinete. Mientras que Pelayo Díaz aprovechaba para darle su apoyo a Borja González.